Видео дня: #@)₴?$0 з Майклом Щуром и Наталья Повстяна – "Сила высоты"
В тренды попали телевизионное шоу.
Потап, Twenty One Pilots, Alyona Alyona, Зеленський, Порошенко: #@)₴?$0 з Майклом Щуром #14
В новом выпуске #@)₴?$0 с Майклом Щуром рассказывают про кандидатов в президенты, судебном иске Владимира Мунтяна и форум Порошенко.
Наталья Повстяна – “Сила высоты“ – выбор вслепую
Наталья Повстяна исполнила песню “Сила высоты“ Тины Кароль на слепых прослушиваниях в 3 выпуске 9 сезона Голоса страны.
Напомним, ранее в тренды попали Шар из тысячи скотчей и KAZKA на Евровидении.
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