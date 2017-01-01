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Видео дня: #@)₴?$0 з Майклом Щуром и Наталья Повстяна – "Сила высоты"

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В тренды попали телевизионное шоу.

Потап, Twenty One Pilots, Alyona Alyona, Зеленський, Порошенко: #@)₴?$0 з Майклом Щуром #14

В новом выпуске #@)₴?$0 с Майклом Щуром рассказывают про кандидатов в президенты, судебном иске Владимира Мунтяна и форум Порошенко.

Наталья Повстяна – “Сила высоты“ – выбор вслепую 

Наталья Повстяна исполнила песню “Сила высоты“ Тины Кароль на слепых прослушиваниях в 3 выпуске 9 сезона Голоса страны.

Напомним, ранее в тренды попали Шар из тысячи скотчей и KAZKA на Евровидении.

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Теги: видео дня, Майкл Щур
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