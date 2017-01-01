Сейсмометр марсианского зонда укрыли специальным колпаком

Зонд InSight установил сейсмометр на Марсе.

На протяжении последних нескольких недель ученые, входящие в состав научной команды марсианского посадочного аппарата НАСА InSight, осуществляли настройку сейсмометра, который был установлен при помощи этого аппарата на марсианской поверхности 19 декабря. Теперь в этой миссии наступил новый этап, состоящий в установке куполообразного экрана над сейсмометром, который поможет собирать точные данные при помощи этого инструмента. Сейсмометр даст ученым возможность впервые наблюдать процессы, протекающие в недрах Красной планеты, помогая им понять, как происходило формирование этих и других каменистых планет.

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Этот экран под названием Wind and Thermal Shield помогает защитить сверхчувствительный инструмент от микросотрясений, вызываемых потоками марсианского ветра, которые могут внести дополнительный "шум" в показания. Специальная аэродинамическая форма купола обеспечивает его прижатие к поверхности планеты потоками марсианского воздуха, так чтобы не произошло его опрокидывания. У основания к куполу прикреплена кольцевая «юбка» кольчужного плетения, утепленная термоодеялами, которая позволяет установить купол в любом месте на поверхности планеты, даже при наличии относительно крупных камней.

Еще более опасным для чувствительного сейсмометра аппарата InSight являются изменения температуры, в результате которых происходят нежелательные удлинения или сокращения металлических пружин и других элементов оборудования инструмента. В месте расположения аппарата InSight на поверхности Марса колебания температур могут достигать 94 градусов Цельсия, поэтому для минимизации влияния нежелательных изменений геометрических размеров элементов оборудования, обусловленных перепадами температуры, сейсмометр оснащен многоступенчатой защитой, включающей в качестве первой ступени тепловой экран Wind and Thermal Shield.

Напомним, ранее зонд InSight засняли с орбиты Марса.

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