День в истории: 5 февраля - Самое долгое землетрясение и витамин D

В этот день, 5 февраля, произошли такие события.

Сильнейшее землетрясение

Город Реджо-ди-Калабрия сегодня kvobzor.ru

В 12 часов 5 февраля 1783 года в Калабрии (область Италии на южной оконечности Апеннинского полуострова) началось сильнейшее землетрясение, продлившееся целых 2 месяца. Мощные подземные толчки и цунами, следовавшие один за другим (всего около тысячи), обратили в руины город Реджо-ди-Калабрия и еще 180 других населенных пунктов. Всего пострадали более 380 поселений.

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Жертвами стихии стали около 60 тысяч человек, еще более 10 тысяч жизней унесли эпидемии, вызванные антисанитарией и повреждениями системы водоснабжения.

Эпицентр землетрясения находился в подверженном этим стихийным бедствиям районе Калабрия.

Во время первого, наиболее разрушительного толчка, особенно страшного тем, что из разверзшейся земли забили мощные горячие фонтаны, погибли 30 тысяч человек. Ученые и очевидцы описывают расселины, достигавшие 45 метров в ширину и 70 метров в глубину. Земля сотрясалась, дыбилась и расползалась под ногами без какого-либо предупреждения, заглатывая и людей, и животных, которых выкидывали назад вырывавшиеся оттуда кипящие струи лавы. Те немногие, кто перенес эту ужасную пытку, получили такие тяжелые ожоги, что навсегда остались безнадежно покалеченными.

Повсюду сходили оползни, которые наиболее остро ощущались жителями побережья. С одной стороны, их одолевали оползни, с другой – гигантские шестиметровые цунами.

Это было одно из самых длительных известных в истории смертоносных проявлений стихийных сил.

Первая пассажирская авиалиния

Первые самолеты Люфтганзы e-reading.club

После окончания Первой мировой войны в Германии очень быстро обратили внимание на стремительно развивавшийся рынок пассажирских авиаперевозок. Но на разработку специальных машин нужно было время. Тогда возникла мысль использовать для этих целей сохранившиеся военные самолеты.

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Одним из таких “конверсионных“ лайнеров стал AEG J.II. Всего в гражданском варианте использовали около трех десятков этих самолетов.

Уже 5 февраля 1919 года первый “гражданский“ J.II, перевозящий всего одного пассажира, начал рейсы между Берлином и Веймаром. Бипланы, обслуживающие пассажирскую авиалинию, были с открытой кабиной. Поэтому пассажиры перед посадкой в самолет вынуждены были надевать шлемы, очки, летные комбинезоны и меховые унты. “Двойки“ перевозили не только пассажиров, но и почту.

Самолет принадлежал авиакомпании Deutsche Luft-Reederei GmbH - DLR (Немецкое воздушное судоходство) и был первым пассажирским самолетом, вышедшим на регулярные линии в Германии.

15 апреля появился еще один рейс Берлин - Варнеминде. Позднее количество направлений увеличилось.

На корпусе самолетов авиакомпании немецкого воздушного судоходства красовался логотип – взмывающий в небо журавль. В настоящее время это фирменный знак авиакомпании Люфтганза. По примеру Компании DLR сегодняшние авиакомпании всего мира приняли за правило размещать на корпусе авиалайнеров логотип своей компании.

Витамин D

Витамин D cmtscience.ru

В этот день в 1928 году подарок получили все жители планеты, страдающие дефицитом витамина D. 5 февраля впервые удалось синтезировать эту незаменимую часть пищевого рациона человека.

Кальциферолы (витамин D), группа жирорастворимых витаминов, обладающих антирахитическим действием (D1, D2, D3, D4, D5), регулируют обмен кальция и фосфора: участвуют в процессе всасывания кальция в кишечнике, взаимодействуют с паратиреоидным гормоном, отвечают за кальцификацию костей.

В детском возрасте недостаток витамина D, возникающий из-за уменьшения содержания в костях солей кальция и фосфора, приводит к нарушению процесса костеобразования (рост и окостенение), так развивается рахит.

Рахит, прежде одна из самых распространенных детских болезней, известен с незапамятных времен. Картины фламандских художников с изображением детей с искривленными позвоночниками, руками и ногами ясно указывают на то, что рахит нередко встречался в 15 веке.

Широкое распространение рахит получил в Великобритании – его еще стали называть “английская болезнь“. Как стало известно позднее, для активации антирахитического витамина необходим ультрафиолет, поэтому очагами рахита стали крупные города с тесной застройкой и задымлением.

Немецкий химик Адольф Виндаус, более 30 лет изучавший стерины, в 1928 году обнаружил эргостерол – провитамин D, превращавшийся под действием ультрафиолетовых лучей в эргокальциферол. В том же году Виндаус был удостоен за свое открытие Нобелевской премии в области химии.

Позже, в 1931-1937 годах была расшифрована химическая структура витамина D и его провитамина. Также было выяснено, что некоторое количество витамина D может образовываться в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей, причем облучение может быть как солнечным, так и с помощью кварцевой лампы. Сегодня, когда причина болезни известна, профилактические меры, рекомендованные медиками для детей (в число которых входит и приём препаратов с содержанием витамина D), особенно в крупных промышленных городах, позволяют избежать этого злого детского недуга.

Напомним, днем ранее мы вспоминали создание Facebook и борьбу с раком.