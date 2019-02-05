В США создали лазер с самым чистым светом

Его будут использовать в детекторах гравитационных волн.

Команда исследователей из Массачусетского технологического института, США, создала самый "чистый" лазер в мире.

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Это устройство, являющееся достаточно компактным для использования в космосе, производит поток света, который изменяется со временем намного медленнее, чем поток света любого другого лазера, когда-либо созданного человеком.

В обычных условиях колебания температуры и другие факторы окружающей среды приводят к тому, что длина волны потока света, испускаемого лазером, начинает меняться. Диапазон такого изменения длины волны лазера ученые называют «шириной линии» и измеряют в герцах, или циклах, в секунду. Другие современные лазеры, построенные на высоком технологическом уровне, позволяют, как правило, достичь ширины линии от 1000 до 10000 герц. Ширина линии нового лазера составляет всего лишь 20 герц.

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Для того, чтобы достичь такой невероятной спектральной чистоты потока излучения, испускаемого лазером, исследователи использовали 2 метра оптического волокна, которое известно тем, что позволяет сформировать поток излучения с очень малой шириной линии. Дополнительного сужения линии лазерного излучения исследователи добились при помощи механизма отрицательной обратной связи, состоящего в том, что лазер постоянно сравнивает текущую длину волны с последней зафиксированной ранее длиной волны и корректирует ее до достижения необходимого уровня.

Согласно авторам исследования, этот инновационный лазер может найти применение в детекторах гравитационных волн космического базирования.

Исследование опубликовано в журнале Optica; главный автор Уильям Лоу (William Loh).

Напомним, ранее сообщалось, что в США создали самый мощный лазер в мире.

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