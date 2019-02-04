Viber полностью изменяет интерфейс

Дизайн изменится в 10 версии мессенджера.

Для популярного мессенджера Viber вышел масштабный апдейт до версии 10. Одним из главных нововведений стал полностью новый интерфейс, упрощающий процесс использования приложения. Кроме того, разработчики повысили скорость отправки сообщений в два раза и усилили защиту личной информации.

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“Мы провели масштабное тестирование приложения, поэтому убеждены, что в новой версии Viber пользователи мессенджера по всему миру смогут наслаждаться максимально простым и приятным общением. Обновлённая версия Viber 10 позволяет людям легко взаимодействовать друг с другом, не беспокоясь о сохранности личных данных. Надеемся, что пользователи оценят обновление по достоинству. Viber 10 — это значительный шаг в развитии мессенджера“, — рассказал Джамел Агауа, генеральный директор Viber.

Обновлённый интерфейс Viber упрощает ориентацию в приложении, облегчая тем самым доступ к разным функциям. Так, все личные и групповые чаты, чат-боты и сообщества теперь будут доступны в главном списке диалогов. В отдельную вкладку были вынесены последние вызовы, список контактов, а также звонки Viber Out.

Разработчики добавили поддержку чатов со скрытыми номерами — это позволяет общаться в мессенджере без обмена телефонными номерами. При этом пользователь может быть уверен, что при общении с незнакомыми людьми в сообществах он не подвергает риску персональные данные. Для начала переписки достаточно скопировать имя пользователя, например, из списка участников чата.

Групповые звонки в Viber позволяют созваниваться с пятью пользователями одновременно. Сделать это можно, подключив собеседника к текущему вызову или совершив новый и добавив к нему участников. Сейчас такие вызовы доступны только в формате аудио, но в будущем появятся видеочаты. Также будет увеличено число пользователей групповых аудиозвонков.

Обновление Viber 10 будет доступно для скачивания в App Store или Google Play Store в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Viber запустили чаты с миллиардом пользователей.

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