На МКС прорвало туалет: Жидкость собирали полотенцами

Всего вытекло более 10 литров воды.

Американским астронавтам на МКС пришлось собирать полотенцами более 10 литров воды, вытекших из туалета в их сегменте, сообщил РИА Новости в понедельник источник в российской ракетно-космической отрасли.

"У наших коллег в пятницу случилась неприятность в модуле Tranquillity. Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из нее полилась жидкость. Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более 10 литров воды. Экипаж пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами",- сказал источник.

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По его словам, вылившаяся вода не повлияла не работу электрооборудования на МКС.

Модуль Транквилити (англ. Tranquility) – жилой модуль Международной космической станции, запуск которого состоялся в 2010 году. В нем находится система жизнеобеспечения, способная перерабатывать жидкие отходы в воду, пригодную для бытового использования, а также производить кислород для дыхания. Кроме этого в Транквилити имеется туалет и система очистки воздуха, удаляющая загрязнения из атмосферы станции и контролирующая её состав.

Транквилити имеет шесть стыковочных узлов. Одним из осевых стыковочных узлов он пристыковывается к модулю Юнити. К нижнему стыковочному узлу Tranquillity пристыковывается модуль панорамного обзора Купола, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли, космическим пространством и работающими в открытом космосе людьми или техникой.

Этот инцидент стал не первым случаем неисправности санузлов на Международной космической станции, аналогичные проблемы возникали и раньше, в том числе на российском сегменте. Так, ровно три года назад в российском сегменте Международной космической станции вышло из строя ассенизационно-санитарное устройство. Тогда прохудился один из шлангов, присоединенных к насосу ассенизационно-санитарного устройства в российском модуле Звезда. В результате этого из шланга вытекла жидкость.

Напомним, ранее американская астронавт пожаловалась на русский туалет на МКС.

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