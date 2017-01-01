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Vivo показала смартфон с выдвижной фронтальной камерой

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Сам телефон официально представят 20 февраля.

Vivo V15 Pro
Vivo V15 Pro
gizchina.com

В Сети появилось первое живое фото, на котором запечатлен смартфон Vivo V15 Pro, оснащенный выдвижной фронтальной камерой. Впрочем, сама фронтальная камера на изображении находится в неактивном состоянии и спрятана внутрь корпуса.

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На фото смартфон показан задней панелью, которая получила очень интересное градиентное покрытие. Половина смартфона кажется черной, а на другой возникает яркий оптический эффект, который, скорее всего, меняется в зависимости от угла обзора.

Основная камера, как и было показано на компьютерных изображений, является вертикальной и состоящей из трех модулей. Она расположена в левом верхнем углу задней панели. В ней должны быть установлены датчики изображения разрешением 48, 13 и 8 Мп.

Фронтальная камера должна иметь разрешением 32 Мп, в качестве однокристальной системы, как утверждается, выступит Snapdragon 675, то есть устройство будет относиться к среднему ценовому диапазону.

Анонс Vivo V15 Pro ожидается 20 февраля этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Vivo готовит к выпуску первый в мире смартфон без кнопок и отверстий.

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Теги: Vivo, смартфон, камера
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