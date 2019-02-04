Видео дня: Шар из тысячи скотчей и KAZKA на Евровидении
В тренде развлекательные видео.
KAZKA — Apart [Eurovision 2019]
Песня для отборочного тура Евровидения-2019 набрала за четыре дня больше миллиона просмотров. Получится ли у группы пройти в финал отбора - посмотрим.
СДЕЛАЛ ШАР из 1000 СКОТЧЕЙ
Блогеры из A4 решили создать самый большой шар в мире, используя 1000 рулонов скотча.
Что у них получилось - смотри в видео.
Напомним, ранее в тренды попали Свадьба вслепую и Антитіла - Вірила.
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