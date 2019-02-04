Обиделись: YouTube лишит пользователей дизлайка

Кнопка "Не нравится" пропадет из интерфейса видеосервиса.

Разработчики YouTube всерьёз озаботились опасностью массовой травли и подрыва рейтингов, когда зрители внезапно объединяются против того или иного автора видеороликов. В связи с этим рассматривается возможность вообще убрать кнопку "Не нравится", также известную как дизлайк. Об этом рассказал директор по управлению проектами YouTube Том Леунг (Tom Leung) в ролике канала Creator Insider.

Читай также: Не взлетел: Google закрывает YouTube Gaming

Одним из самых ярких примеров такой травли стал, как ни странно, фирменный ролик YouTube 2018 Rewind с обзором за прошедший год. При 164 млн просмотрах видео набрало 2,5 млн лайков и 15 млн дизлайков. Он стал стал самым дизлайковым видео сервиса в истории.

Полная отмена дизлайков рассматривается как один из вариантов урегулирования проблемы. Том Лэинг признал, что этот шаг будет экстремальным и не очень демократичным. Также предлагается отключение счетчика, но не кнопки дизлайк, отключение счетчика по умолчанию, требование объяснения при простановке дизлайка и другие меры.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook тестирует новую кнопку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.