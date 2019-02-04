Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Обиделись: YouTube лишит пользователей дизлайка

Комментариев: 1
Кнопка "Не нравится" пропадет из интерфейса видеосервиса.
Дизлайк может исчезнуть
Дизлайк может исчезнуть
Pixabay

Разработчики YouTube всерьёз озаботились опасностью массовой травли и подрыва рейтингов, когда зрители внезапно объединяются против того или иного автора видеороликов. В связи с этим рассматривается возможность вообще убрать кнопку "Не нравится", также известную как дизлайк. Об этом рассказал директор по управлению проектами YouTube Том Леунг (Tom Leung) в ролике канала Creator Insider.

Читай также: Не взлетел: Google закрывает YouTube Gaming

Одним из самых ярких примеров такой травли стал, как ни странно, фирменный ролик YouTube 2018 Rewind с обзором за прошедший год. При 164 млн просмотрах видео набрало 2,5 млн лайков и 15 млн дизлайков. Он стал стал самым дизлайковым видео сервиса в истории.

Полная отмена дизлайков рассматривается как один из вариантов урегулирования проблемы. Том Лэинг признал, что этот шаг будет экстремальным и не очень демократичным. Также предлагается отключение счетчика, но не кнопки дизлайк, отключение счетчика по умолчанию, требование объяснения при простановке дизлайка и другие меры.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook тестирует новую кнопку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: дизлайк, YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Peyot    04.02.2019, 11:22
Оценка:  0
Peyot
с таким подходом ютубу жопа! Другие сервисы которые сейчас и рядом не валялись его выпрут!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь