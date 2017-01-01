На Луну отправят первый частный посадочный модуль

Запуск произведет компания SpaceX.

Израильский посадочный аппарат Beresheet, построенный компанией SpaceIL, станет первой финансируемой из частных источников миссией, которая будет запущена с Земли и совершит посадку на Луне, а также первым лунным посадочным аппаратом, который будет двигаться по поверхности естественного спутника Земли после совершения посадки, «подпрыгивая» при помощи своего ракетного двигателя, в направлении второй заданной точки.

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Компания SpaceIL была основана в 2011 г. для участия в конкурсе Google Lunar XPrize, призом в котором должны были стать 30 миллионов USD для частной компании, которая разработает и построит космический аппарат, способный совершить успешную посадку на Луне. Помимо успешной посадки в требованиях было указано, что посадочный модуль или ровер должен пройти расстояние в 500 метров или более и передать на Землю снимки высокого разрешения зоны посадки. Последний срок для выполнения требований этого конкурса истек в 2018 г., но конкурс остался без победителя. Однако компания SpaceIL «не пала духом» и продолжила разработку и строительство своего космического аппарата – который теперь готов к запуску с мыса Канаверал, штат Флорида, США.

Посадочный аппарат Beresheet размером с небольшой обеденный стол весит чуть более сотни килограммов, не включая 3,5 тонн топлива, необходимых, чтобы аппарат мог достичь Луны. На борту научной станции установлены инструменты для измерения магнитного поля Луны, отражатель лазерных лучей, предоставленный НАСА, и небольшая «капсула времени», содержащая культурные и исторические израильские артефакты.

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Запуск аппарата Beresheet состоится при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, причем основной полезной нагрузкой на борту ракеты станет не лунный посадочный аппарат, а спутник связи, который будет размещен на геостационарной орбите высотой 35000 километров. Двигаясь из этой точки, аппарат Beresheet через несколько недель достигнет Луны. На поверхности естественного спутника нашей планеты миссия этого зонда будет продолжаться в течение всего лишь нескольких суток, поскольку основная ее цель – демонстрация технологий и возможностей.

Напомним, ранее сообщалось, что спускаемый аппарат Израиля полетит на Луну в начале 2019-го.

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