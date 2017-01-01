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Видео дня: Свадьба вслепую и Антитіла - Вірила

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В трендах - видеоклип и телепрограмма.

Свадьба вслепую 5 сезон 2 выпуск. Оля и Юрий

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Юрий уже несколько лет работает за границей, развивая собственный бизнес, но свою любимую будет искать только в Украине. Елена Любченко уверяет, что идеальной парой для Юрия станет красавица Оля, которая может подарить ему взрывную палитру эмоций. Девушка работает телеведущей и считает себя настоящим подарком для любого мужчины. Хватит ли у Юрия терпения, чтобы доказать Оле, что он не сделает ей больно, и сможет ли девушка довериться и открыть сердце для новых чувств? Смотрите 2 выпуск 5-го сезона "Свадьба вслепую".

Антитіла - Вірила 

Группа Антитела презентовал новый видеоклип и песню из будущего альбома, которую выполнят вживую во время стадионного тура «Hello».

Напомним, днем ранее в тренды попали Кр@вос@ся подал голос и Короче говоря, я в Древней Руси.

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Теги: видео, видео дня, Антитела, Одруження наосліп, тренды Youtube
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