День в истории: Прототип Робинзона Крузо и гибель Колумбии

В этот день, 1 февраля, произошли такие события.

Прототип Робинзона Крузо

Памятник Селькирку Wikimedia commons

В 1709 году команда британского корабля обнаружила на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, ставшего прототипом Робинзона Крузо

27-летний кормчий судна "Сэнк пор", которое входило в состав флотилии под командованием Уильяма Дампира, в 1704 году отправился к берегам Южной Америки. Вспыльчивый и своенравный, он постоянно вступал в конфликты с капитаном судна Страдлингом. После очередной ссоры, которая произошла возле острова Мас-а-Тьерра, Селькирк, занимавший к тому времени должность старшего помощника, заявил, что лучше останется на острове, чем выйдет в море на корабле, требующем серьезного ремонта. Страддлинг немедленно удовлетворил его требование. Правда, позже моряк просил капитана отменить своё распоряжение, но тот был неумолим. Через некоторое время "Сэнк пор" действительно затонул у берегов нынешней Колумбии. Капитан Страддлинг и несколько выживших моряков попали в испанский плен.

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Селькирк смог покинуть остров только более чем через четыре года. Вернувшись в родной городок Ларго, Селькирк поначалу жил спокойно; посещал пивные, где рассказывал о своих приключениях. Судя по воспоминаниям современников, он был неплохим рассказчиком. Так, сэр Ричард Стиль в 1713 году отмечал в журнале "Англичанин", что "его очень интересно слушать, он трезво мыслит и весьма живо описывает пребывание души на разных этапах столь длительного одиночества".

Относительно жизни Селькирка в Англии существуют разные мнения. Сэр Ричард Стиль считал, что он не смог привыкнуть к новой обстановке, и постоянно вспоминал свой остров; он приводит его слова о том, что: "у меня есть теперь 800 фунтов, но никогда не буду я столь счастлив, сколь был тогда, когда не имел за душою ни фартинга" (не исключено, что журналист просто придумал это). Факты показывают, что он вернулся к прежнему образу жизни — ходил по трактирам и пивным, затевал драки и заводил интрижки с доступными женщинами. После его смерти выяснилось, что наследство моряка оспаривают две женщины, причем обе утверждали, что являются его законными женами. Устав от жизни на берегу, он поступил в королевский флот в чине лейтенанта на военное судно "Веймут", получившее приказ идти на борьбу с пиратами в западную Африку. Пираты, которых возглавлял знаменитый капитан Бартоломью Робертс, были разбиты, а сам Робертс погиб в ходе сражения, однако Селькирк этого уже не увидел. Согласно записям судового журнала, в 8 часов вечера 13 декабря 1721 года он умер; причиной смерти послужила, по-видимому, желтая лихорадка, которая унесла жизни многих моряков. Селькирк был похоронен в море у берегов Западной Африки.

Искусственный спутник

Эксплорер-1 Wikimedia commons

1 февраля 1958 года с мыса Канаверал состоялся запуск первого американского искусственного спутника Земли (ИСЗ). Таким образом, США стали второй страной после СССР, запустившей ИСЗ.

Спутник Эксплорер-1, имевший цилиндрическую форму и весивший 13,6 кг, был выведен на орбиту ракетой-носителем Юпитер-С. На нем были установлены приборы для измерения внутренней и внешней температур, микрофон для регистрации ударов микрометеоров, датчики микрометеорной эрозии, измерения плотности электронов и ионов в космосе и интенсивности космических лучей. Эта научная аппаратура, разработанная и изготовленная под руководством доктора Джеймса Ван Аллена, общим весом около 5 кг была размещена на спутнике, а данные с этих приборов передавались на Землю передатчиком.

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Запуск американского ИСЗ позволил США не только показать себя как одного из пионеров в освоении космического пространства, но и сделать значительное научное открытие – это открытие радиационного пояса Земли. Эксперимент Ван Аллена показал, что наша планета окружена поясом высокоэнергичных электронов и ионов, захваченных земной магнитосферой. Сегодня этот пояс носит имя Ван Аллена. К тому же запуск первого американского спутника вызвал небывалый подъем национального настроения в стране. В Вашингтоне ликующий Вернер фон Браун, один из основателей американской космической программы, объявил: "Мы создали собственный плацдарм в космосе. Никогда больше мы не сдадимся!".

Сам же спутник Эксплорер-1 прекратил радиопередачи через месяц после запуска, однако оставался на орбите еще до марта 1970 года. Несмотря на непродолжительный срок активного существования, этот ИСЗ позволил получить ряд важных данных о космическом пространстве.

Гибель Колумбии

Шаттл Колумбия Wikimedia commons

16 января 2003 года американский космический корабль Колумбия отправился на орбиту для проведения комплекса научных экспериментов. 16-дневное пребывание Колумбии на орбите было полностью посвящено проведению научных экспериментов.

Программой полета было запланировано около 80 экспериментов, в том числе исследования по воздействию состояния невесомости на физиологию человека, на рост кристаллов, а также изучение погодных явлений на Земле.

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Полет шаттла Колумбия называли самым неординарным космическим полетом NASA за последнее время. Его старт переносился несколько раз (он должен был стартовать еще в августе 2002 года, следующая дата старта была назначена на ноябрь).

Накануне обсуждался вопрос о наличии в Колумбии микротрещин. В системе охлаждения корабля были обнаружены неполадки, но это обстоятельство было признано безопасным для членов экипажа.

Во время старта были предприняты беспрецедентные меры безопасности в связи с тем, что на борту челнока находился первый израильский астронавт Илан Рамон, один из лучших в Израиле боевых пилотов. В небо на всякий случай были подняты истребители. Они контролировали воздушное пространство в радиусе 40 километров от космодрома. Морские корабли держали под охраной акваторию шириной в 50 километров. Однако с обеспечением безопасности полета с технической точки зрения все было не так благополучно.

1 февраля 2003 года шаттл Колумбия разрушился в плотных слоях атмосферы при сходе с орбиты. Причиной стал дефект в термозащитном покрытии на передней кромке крыла, образовавшийся от удара оторвавшегося куска термоизоляционной пены топливного бака при старте Колумбии.

При сходе с орбиты в плотных слоях атмосферы в месте дефекта произошел перегрев корпуса сверх допустимого, что и привело к разрушению корпуса корабля.

Экипаж Колумбии Wikimedia commons

Все семь членов экипажа погибли: командир корабля Рик Хасбэнд, пилот Уильям МакКул, бортинженер Майкл Андерсон, научные специалисты Лорел Кларк, Дэвид Браун, Калпана Чавла и Илан Рамон.

Калпана Чавла совершала свой второй полет, она была первой женщиной-астронавтом индийского происхождения.

В течение почти пяти часов НАСА официально не подтверждало катастрофу и гибель экипажа. Лишь вечером на брифинге на космодроме на мысе Канаверал это сделал администратор НАСА Шон О'Киф. Он назвал 1 февраля трагическим для семей астронавтов и всей нации.

Президент США Джордж Буш лично позвонил семьям астронавтов, чтобы выразить соболезнования. В Вашингтоне над Белым домом и Капитолием были приспущены флаги.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первые комиксы и создание Киевнаучфильма.

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