Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Puma представила свои кроссовки с автоматической шнуровкой

Комментариев: 0
Кроссовки поступят в продажу в 2020 году.
Кроссовки от Puma
Кроссовки от Puma
engadget.com

Компания Nike представила  новые баскетбольные кроссовки Adapt BB с функцией автоматической шнуровки. А теперь конкурирующая Puma представила аналогичную разработку. 

В отличие от Nike Adapt BB, которые можно будет купить в США за 350 долларов начиная с 16 февраля, кроссовки Puma Fi  не стоит ожидать на полках магазинов ранее весны 2020 года. Стоить они будут 330 долларов. 

Кроссовки от Puma
Кроссовки от Puma
engadget.com

Читай также: В США создали ботинки с Bluetooth 

Как и Nike, Puma уже предпринимала попытки в этом направлении. В 2015 году одновременно Nike Mag 2015 были представлены с Autodisc, но они так и не добрались до магазинов, поскольку оказались слишком дорогими, слишком тяжёлыми и недостаточно удобными. 

На разработку новой модели было потрачено три года. Как надеются создатели, в Puma Fi им удалось достигнуть компромисса между доступностью, практичностью и удобством. 

Кроссовки от Puma
Кроссовки от Puma
engadget.com

В отличие от Nike Adapt BB, здесь мотор для автоматической шнуровки по прежнему расположен на верхней части кроссовок. Съёмный аккумулятор расположен между подошвой и стелькой. Зарядка производится беспроводным способом или с помощью зарядного футляра.  Управление тоже возможно через приложение для смартфона, пока есть версия только для iPhone. 

Puma представила свои кроссовки с автоматической шнуровк...
0:00 / 11:02

Напомним, ранее Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь