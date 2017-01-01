Puma представила свои кроссовки с автоматической шнуровкой

Кроссовки поступят в продажу в 2020 году.

Компания Nike представила новые баскетбольные кроссовки Adapt BB с функцией автоматической шнуровки. А теперь конкурирующая Puma представила аналогичную разработку.

В отличие от Nike Adapt BB, которые можно будет купить в США за 350 долларов начиная с 16 февраля, кроссовки Puma Fi не стоит ожидать на полках магазинов ранее весны 2020 года. Стоить они будут 330 долларов.

Кроссовки от Puma engadget.com

Читай также: В США создали ботинки с Bluetooth

Как и Nike, Puma уже предпринимала попытки в этом направлении. В 2015 году одновременно Nike Mag 2015 были представлены с Autodisc, но они так и не добрались до магазинов, поскольку оказались слишком дорогими, слишком тяжёлыми и недостаточно удобными.

На разработку новой модели было потрачено три года. Как надеются создатели, в Puma Fi им удалось достигнуть компромисса между доступностью, практичностью и удобством.

Кроссовки от Puma engadget.com

В отличие от Nike Adapt BB, здесь мотор для автоматической шнуровки по прежнему расположен на верхней части кроссовок. Съёмный аккумулятор расположен между подошвой и стелькой. Зарядка производится беспроводным способом или с помощью зарядного футляра. Управление тоже возможно через приложение для смартфона, пока есть версия только для iPhone.

Puma представила свои кроссовки с автоматической шнуровк... 0:00 / 11:02

Напомним, ранее Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.