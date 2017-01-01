Самый острый нож из висмута: Эксперименты
Можно ли сделать нож из висмута?
Висмут - довольно хрупкий металл. При комнатной температуре он хоть и хрупок, но сохраняет свойства металлов. А при температуре 150—250 °C уже начинает плавиться.
Блогеры из kiwami japan сделали нож из висмута. Посмотри, что получилось.
Напомним, ранее блогеры создали магнетронную пушку из микроволновки.
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