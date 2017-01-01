Самый острый нож из висмута: Эксперименты

Можно ли сделать нож из висмута?

Висмут - довольно хрупкий металл. При комнатной температуре он хоть и хрупок, но сохраняет свойства металлов. А при температуре 150—250 °C уже начинает плавиться.

Блогеры из kiwami japan сделали нож из висмута. Посмотри, что получилось.

Напомним, ранее блогеры создали магнетронную пушку из микроволновки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.