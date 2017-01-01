Google Chrome предупредит о фальшивых сайтах

Фишинговые сайты можно будет распознать.

Фишингом называют вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, таким как логин и пароль. Это одна из наиболее распространённых видов хакерских атак, которая обычно достигается путем проведения рассылок электронных писем от имени популярных брендов или сообщений в социальных сетях. Злоумышленники присылают ссылку на фальшивый сайт, который внешне крайне похож на настоящий.

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После того, как пользователь переходит по ссылке, с помощью нехитрых уловок мошенники получают его личные данные, заставляя под тем или иным предлогом ввести логин и пароль от настоящего сайта. Как правило, дизайн фальшивого сайта полностью копирует оригинал, а адрес может отличаться всего на одну букву (к примеру, хакеры могут использовать цифру «0» вместо буквы «о»). Но теперь корпорация Google намерена положить конец фишингу.

В браузере Chrome уже тестируется функция защиты от фишинговых атак: при вводе адреса браузер анализирует его и если он оказывается подозрительно похож на домен известного сайта, но в действительности не является им, пользователь видит предупреждение с предложением исправить ошибку в адресе. Функция пока находится в списке экспериментальных и по умолчанию отключена. Для активации нужно открыть «Хром», набрать в адресной строке код chrome://flags/#enable-lookalike-url-navigation-suggestions, активировать функцию и перезапустить браузер.

Напомним, ранее сообщалось, что Google Chrome будет помечать красным незащищенные сайты.

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