Видео дня: Кр@вос@ся подал голос и Короче говоря, я в Древней Руси

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КОРОЧЕ ГОВОРЯ, Я В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Блогеры из OneTwo сделали скетч про Древнюю Русь. Видео набрало почти миллион просмотров за два дня.



Кр@вос@ся подал голос: Азаров понял, кто «абсолютное зло» в Украине

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В видеоблоге корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка появилось видео, где он критикует Николая Азарова.

"Он неожиданно раскрыл схемы фальсификаций на украинских выборах. Возможно судит по себе, но совесть его явно не мучает. Поразительный анализ от беглого премьера Украины", - пишет Цимбалюк.

Напомним, днем ранее в тренды попали Тайная функция iPhone и вертолет из стаканчика.

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