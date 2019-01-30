В этом году выйдут только две версии iPad
В сети появились новые подробности о планшетах Apple следующего поколения. Подробностями поделилось издание Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами компании источники.
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Также компания готовит к выпуску компактный планшет iPad mini 5. Он окажется дешевле существующего предложения.
Apple не обновляла 7,9-дюймовый компактный планшет с 2015 года. Только в марте 2017 года на него была снижена цена до 399 долларов за модель с 128 ГБ.
Согласно более ранним утечкам, iPad mini пятого поколения оснащается Touch ID в домашней кнопке и не поддерживает Face ID. У него может появиться возможность работы со стилусом Apple Pencil и чехлом-клавиатурой Smart Keyboard.
По данным Bloomberg, Apple представит новые iPad весной 2019 года. При этом крупного обновления для iPad Pro в этом году не планируется.
Напомним, ранее сообщалось, что весной 2019 года Apple может показать сразу два новых iPad.
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