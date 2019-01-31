День в истории: 31 января - Первые комиксы и создание Киевнаучфильма

В этот день, 31 января, произошли такие события.

День рождения Теодора Вильяма Ричардса

Теодор Вильям Ричардс Wikimedia commons

Теодор Вильям Ричардс родился 31 января 1868 года в Пенсильвании (США). Он был четвертым из шести детей в семье художника Уильяма Т.Ричардса и поэтессы Анны Мэтлак.

Летние месяцы Ричардсы проводили в своем доме в Ньюпорте, где их соседом был профессор химии Гарвардского университета Дж.П.Кук-младший. Именно он пробудил в мальчике интерес к науке.

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Поступив сразу на второй курс Хаверфорд-колледжа в возрасте 14 лет, Ричардс превосходил других учеников в знании химии и астрономии. В 1885 году он лучше всех из класса закончил колледж и получил степень бакалавра наук по химии. Поступив той же осенью в Гарвардский университет, чтобы заниматься у Кука, он в 1886 году блестяще окончил его по курсу химии.

В качестве аспиранта Кука Ричардс в 1888 году занялся изучением связи между атомными массами. В первую очередь, Ричардс стал определять атомные массы кислорода и водорода. Чтобы повысить точность измерения, он изобрел несколько новых приборов, включая аппаратуру, предотвращавшую загрязнение опытных образцов влагой из атмосферы, калориметр, который не был подвержен воздействию небольших температурных колебаний, вызываемых исследуемыми веществами, и нефелометр – устройство, позволяющее визуально определять концентрацию или размеры частиц в растворе.

Изучение термодинамических свойств элементов при низких температурах позволило Ричардсу в 1902 году сделать наблюдения, которые предвосхитили третий закон термодинамики, открытый три года спустя Нернстом. После того, как в 1888 году Ричардс получил степень доктора философии в Гарвардском университете, он получил стипендию Паркера, позволившую продолжить образование в Германии.

По возвращении в Гарвард Ричардс стал преподавателем количественного анализа, в 1891 году — куратором, а в 1894 — ассистент-профессором Гарвардского университета. С 1888 по 1923 годы Ричардс точно определил атомные массы 25 элементов.

В 1915 году Ричардсу была присуждена Нобелевская премия (за 1914) “за точное определение атомных масс большого числа химических элементов“.

Теодор Вильям Ричардс скончался 2 апреля 1928 года в Кембридже (США).

Первые комиксы

Один из первых комиксов Wikimedia commons

В 1912 году в газете Нью-Йорк ивнинг джорнал опубликована первая в мире страница комиксов. Но само понятие комиксов появилось раньше.

Традиция рассказов в картинках восходит к XVI и XVII веку, когда в Валенсии и Барселоне начали продавать картинки для народа, чаще всего на религиозную тематику. Это пересказ жития святых в сериях небольших гравюр, отпечатанных на листках цветной бумаги (аллилуи). Рисунки на светские сюжеты назвались aucas.

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“Аллилуи“ в XVI и XVII веках были широко распространены во Фландрии, Франции и Германии.

В XIX веке в Эпинале налаживается фабричное производство историй в картинках. Так, на фабрике Пеллерена было издано 600 историй, состоящих из 16 квадратных картинок с подписями (классическая испанская аллилуйя насчитывала 48 картинок).

В 1830—1846 годах швейцарец Родольф Тёпфер выпускает в Женеве серию альбомов о приключениях господина Жабо и господина Крепена.

Художник-романтик Валентен издавал альбомы картинок по сказкам Перро.

После 1870 года иллюстрированные еженедельники в Европе стали использовать одну из форм лубочных “картинок Эпиналя“. Луи Люмьер заимствовал сюжет “Политого поливальщика“ из таких альбомов с картинками.

Первый американский комикс “Медвежата и тигр“ вышел в 1892 году в журнале “The San Francisco Examiner“ (редактор Уильям Рендолф Херст). Трест печати Херста широко использовал иллюстрацию, с появлением же комиксов они становятся любимым оружием херстовской прессы, впрочем, как и прессы его соперника Джозефа Пулитцера.

Создание Киевнаучфильма

Мультфильм Киевнаучфильма Скриншот видео

Студия “Техфильм“ была организована на базе отдела “Техфильм“ Киевской кинофабрики в 1941 году.

В 1942—44 годах была эвакуирована в Ташкент, где выпускала образовательные и агитационные фильмы для Красной Армии.

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С 1944 года студия вернулась в Киев.

В 1954 году название изменено на “Киевнаучфильм“.

В 1959 году на студии появился цех мультипликации.

В 1966 году был построен современный комплекс, куда входят павильоны для съёмок и звукового оформления фильмов, цехи художественной и технической мультипликации, кинолаборатория.

Каждый год выпускалось более 400 научно-популярных, художественно-мультипликационных, технико-пропагандистских, образовательных и рекламных фильмов. Больше всего студия прославилась приключенческими мульт-комедиями про пиратов, казаков и моряков: к примеру, сериал “Казаки“ Владимира Дахно, “Приключения капитана Врунгеля“, “Остров сокровищ“ и “Доктор Айболит“ Давида Черкасского. Более 300 фильмов, созданных на студии, отмечено призами и дипломами на всесоюзных и международных кинофестивалях.

В 1984 году киностудия была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

В 1990-х годах, после распада СССР, студия постепенно пришла в упадок, производство фильмов почти прекратилось. Правопреемником студии научных фильмов является “Национальная кинематека Украины“, мультипликационных фильмов — “Укранимафильм“.

Напомним, днем ранее мы вспоминали создание спасательной шлюпки и шкалу Рихтера.