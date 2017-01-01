Генератор огненных торнадо: Эксперименты
Можно ли создать собственными руками агрегат для огненного торнадо.
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Блогер из Огненное ТВ собрал агрегат, способный создавать огненные торнадо.
Что для этого надо и как запустить торнадо - смотри в видео.
Напомним, ранее блогеры провели эксперименты с огнеопасными предметами.
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