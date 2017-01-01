Apple готова снизить стоимость iPhone

Стоимость телефонов хотят привязать к национальным валютам.

Тим Кук, генеральный директор компании Apple, сегодня ночью отчитался о финансовом состоянии производителя из Купертино. Более того, глава Apple даже сделал заявление, которые можно назвать революционным.

Читай также: iPhone начнут производить в Индии - СМИ

Выручка американского технологического гиганта начала падать, а продажи смартфонов просели примерно на 15%. Несмотря на это, «корпорация зла» занимает 51% рынка флагманских моделей. Все же Тим Кук признал, что iPhone’ы слишком дорогие. Генеральный директор также во время пресс-конференции с инвесторами заявил о планах компании снизить цены на смартфоны на некоторых рынках.

По словам Тима Кука, американская компания пересмотрит собственную ценовую политику, поскольку цены на iPhone устанавливаются в валюте той или иной страны и больше никак не связаны со стоимостью в долларах. По отчетам компании, в регионах, где наблюдались скачки курса валют, продажи смартфонов Apple просели больше всего.

Напомним, ранее в Apple уже обещали снизить цены на iPhone за пределами США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.