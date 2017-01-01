День в истории: Спасательная шлюпка и шкала Рихтера

В этот день, 30 января, произошли такие события.

В Англии впервые в мире испробована на море спасательная шлюпка

Спасательная лодка traditio.wiki

Средства спасения потерпевших кораблекрушение известны столько же времени, сколько существует само мореплавание. Но история специализированных плавсредств спасения не так-то уж и стара.

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30 января 1790 года на реке Тайн в северной Англии была испытана первая специализированная спасательная шлюпка берегового базирования. Она получила имя Ориджинал (Original). Длина шлюпки составляла 30 футов. Плавсредство было снабжено десятью веслами.

"Отцом" лодки называют Генри Гритхэда из Южного Шилдза. Несмотря на огромную морскую историю, предшествовавшую появлению Ориджинал, эта шлюпка стала первым специализированным плавсредством, предназначенным для спасения на море. А появилась спасательная шлюпка в результате печального инцидента, произошедшего на реке в 1789 году. Судно попало на мель в бурю на море недалеко от впадения реки. И хотя все члены команды – 8 человек – были в поле зрения, никто не осмелился попытаться спасти их, потому что это было равносильно самоубийству. После этого и стали всерьез задумываться о средствах спасения людей на воде.

К 1839 году более 30 береговых станций Британских островов были оснащены спасательными шлюпками. А лодку Ориджинал закрепили за береговой станцией в устье реки Тайн, и за сорок лет ее "карьеры", благодаря ей, были спасены сотни человеческих жизней.

Сегодня на страже безопасности людей, вышедших в море, стоит целый ряд специальных устройств и приспособлений – от разделения судна на отсеки переборками до его оборудования спасательными шлюпками и аварийным радиопередатчиком, подающим сигнал бедствия. Наличие каждого из них на борту судна является обязательным.

Отбойный молоток

Отбойный молоток Wikimedia commons

30 января 1894 в Детройте американец Чарльз Кинг запатентовал станковой пневматический перфоратор (отбойный молоток).

Шкала Рихтера

Шкала Рихтера narod.ru

В 1935 году американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера.

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Рихтер предложил для оценки силы землетрясения (в его эпицентре) десятичный логарифм перемещения A (в микрометрах) иглы стандартного сейсмографа Вуда — Андерсона, расположенного на расстоянии не более 600 км от эпицентра: {\displaystyle M_{L}=\lg A+f,} где f — корректирующая функция, вычисляемая по таблице в зависимости от расстояния до эпицентра. Энергия землетрясения примерно пропорциональна {\displaystyle A^{3/2},} то есть увеличение магнитуды на 1,0 соответствует увеличению амплитуды колебаний в 10 раз и увеличению энергии примерно в 32 раза.

Эта шкала имела несколько существенных недостатков:

Рихтер использовал для градуировки своей шкалы малые и средние землетрясения южной Калифорнии, характеризующиеся малой глубиной очага.

Из-за ограничений используемой аппаратуры шкала Рихтера была ограничена значением около 6,8.

Предложенный способ измерения учитывал только поверхностные волны, в то время как при глубинных землетрясениях существенная часть энергии выделяется в форме объемных волн.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие мыса Горн и патент на первый автомобиль.

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