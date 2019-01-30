Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Vivo показала первый смартфон без кнопок и разъемов

Комментариев: 1
Сам телефон Vivo APEX 2019 представили еще на прошлой недели.
Vivo APEX 2019
Vivo APEX 2019
скриншот видео

В следующем видеоролике нам демонстрируют возможности устройства, при этом разработчики подтвердили, что кнопка включения, скрытая под боковой панелью,будет иметь ощутимый выступ на корпусе. Это позволяет включат телефон, не глядя.

Читай также: Vivo готовит к выпуску первый в мире смартфон без кнопок и отверстий

Особенно впечатляюще смотрится дактилоскопический датчик нового поколения, который встроен под поверхность дисплея. Процесс настройки (начинается на отметке 1:30) занимает всего пару секунд, после чего смартфон распознает отпечатки пальца, приложенного к любой части экрана.

Кабель для зарядки и передачи данных подключается при помощи магнитного крепления в нижней части задней панели. Также нам демонстрируют, как звучит смартфон, у которого нет прорези для динамика.

Устройство получило однокристальную систему Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флэш-памяти.

vivo APEX 2019
0:00 / 03:54

Напомним, ранее Meizu представила первый смартфон без отверстий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

 

Поделись:
Теги: Vivo, смартфон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Украинец  (аноним)  30.01.2019, 09:26
Оценка:  0
Украинец
Видос не грузить, че за говно плеер на этом сраном бигмире?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь