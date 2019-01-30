Vivo показала первый смартфон без кнопок и разъемов

Сам телефон Vivo APEX 2019 представили еще на прошлой недели.

В следующем видеоролике нам демонстрируют возможности устройства, при этом разработчики подтвердили, что кнопка включения, скрытая под боковой панелью,будет иметь ощутимый выступ на корпусе. Это позволяет включат телефон, не глядя.

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Особенно впечатляюще смотрится дактилоскопический датчик нового поколения, который встроен под поверхность дисплея. Процесс настройки (начинается на отметке 1:30) занимает всего пару секунд, после чего смартфон распознает отпечатки пальца, приложенного к любой части экрана.

Кабель для зарядки и передачи данных подключается при помощи магнитного крепления в нижней части задней панели. Также нам демонстрируют, как звучит смартфон, у которого нет прорези для динамика.

Устройство получило однокристальную систему Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флэш-памяти.

vivo APEX 2019 0:00 / 03:54

Напомним, ранее Meizu представила первый смартфон без отверстий.

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