Умный пистолет: Умельцы создали оружие со счетчиком

Счетчик патронов считает выстрелы.

Как сообщил The Firearm Blog, американская компания Rade Technology Corporation, или Radetec, показала в рамках выставки SHOT Show 2019 в Лас-Вегасе модернизированный австрийский Glock 17, популярный во всем мире. Он получил устройство Smart Slide, объединяющее мини-дисплей и счетчик патронов. Стрелок может легко узнать, есть ли в патроннике патрон, вставлен ли в рукоятку магазин и сколько в нем патронов. Концепция включает в себя контроллер, датчик патронов, модуль Bluetooth и OLED-дисплей.

Умный Glock 17 thefirearmblog

И это не все. Устройство Smart Slide можно подключить к смартфону, получив таким образом максимально полную информацию об использовании пистолета Glock 17.

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Базовый Glock 17 разработала австрийская компания Glock для нужд армии. Несмотря на то что пистолет стал первой военной разработкой фирмы, он оказался очень удачным и снискал себе славу во всем мире. Удобство и надежность сделали его подходящим оружием для самообороны. На сегодня Glock выпускает много разных модификаций этого оружия.

Сейчас существуют два типа счетчиков патронов — механические и электронные. Первые влияют на индикатор боезапаса посредством установленной в магазине толкающей пружины. Электронные счетчики «считают» количество патронов по выстрелам.

Умный Glock 17 thefirearmblog

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Эксперты, впрочем, отмечают, что на большинство счетчиков сложно положиться на сто процентов, а в боевой обстановке такого рода неточности могут стоить стрелку жизни. Именно поэтому Glock 17 может не получить той популярности, на которую рассчитывают в Radetec.

Стоит отметить, что в прошлом году компания из США представила счетчик патронов, предназначенный для винтовки AR-15, который, если верить информации западных СМИ, отличала высокая точность и надежность. Также стоит отметить, что ранее концепцию, предложенную Radetec, можно было встретить в разных компьютерных играх.

Умельцы создали оружие со счетчиком 0:00 / 00:17

Напомним, ранее сообщалось, что умную колонку Google вооружили пистолетом.

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