Можно подсматривать: В FaceTime нашли опасную ошибку

Ошибка в приложении позволяет слушать пользователя, даже если он не ответил.

Обновление iOS 12.1, которое было выпущено в середине минувшей осени, позволило пользователями операционной системы iOS принимать участие в групповых видеозвонках. Однако, сейчас в программном обеспечении Apple FaceTime, в котором, собственно, и выполняются видеозвонки, была обнаружена серьезная уязвимость.

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Проблема заключается в том, что звонящий может подслушивать и подсматривать за своим собеседником до тех пор, пока последний не ответит на звонок. Отмечается, что на другом конце линии входящий вызов выглядит обычно, в результате чего пользователь может даже не осознавать, что за ним ведется наблюдение. Существование проблемы, а также ее появление именно в iOS 12.1 подтвердило авторитетное издание The Verge.

Далее речь пойдет о том, как воспользоваться багом. При видеозвонке другому пользователю необходимо провести по дисплею снизу вверх и выбрать опцию «Добавить собеседника». Затем следует вписать собственный телефонный номер. В результате приложение превратит обычный вызов в групповой и начнет записывать звук с iPhone собеседника, даже если тот не ответил на звонок.

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Компания Apple отреагировала на сложившуюся ситуацию, пообещав устранить проблему до конца текущей недели, а пока производитель на время отключил возможность делать групповые видеозвонки. В завершение стоит добавить, что похожая ситуация наблюдалась в приложении Google Duo. Но тогда следить за собеседником могла "принимающая сторона".

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