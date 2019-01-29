День в истории: Мыс Горн и первый автомобиль

В этот день, 29 января, произошли такие события.

Открыт мыс Горн

Мыс Горн vokrugsveta.ru

В 1615 году группа купцов из голландского города Хорн организовала экспедицию для поиска нового пути в Ост-Индию. 25 мая из гавани Хорна вышли два судна: Эндрахт («Согласие») и Хорн. На борту обоих судов было 87 человек. Командовал экспедицией Виллем Схаутен, а торговым директором был Якоб Ле-Мер.

7 декабря они достигли Патагонии, где вытащили корабли на пляж для очистки корпусов от налипших ракушек и водорослей. Один из кораблей, Хорн, во время очистки воспламенился и сгорел почти дотла. Команда Хорна собрала спасенные пожитки и перебралась на «Эндрахт». Плавание продолжалось.

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24 января 1616 года корабль миновал Магелланов пролив. Схаутен подозревал, что земля должна когда-нибудь кончиться. Это произошло вечером 29 января. Схаутен назвал южную оконечность Америки мысом Хорн (в русской традиции – мыс Горн) в честь родного города и погибшего судна. Кроме того, он доказал, что Огненная Земля – остров.

Пересекая Тихий океан, экспедиция совершила массу открытий: острова и целые архипелаги. Наконец, 26 октября 1616 года корабль прибыл в Батавию – центр голландской Ост-Индии. Однако по прибытию моряков, губернатор Батавии с представления Ост-Индийской компании приказал арестовать их за нарушение прав означенной компании, выразившееся в том, что они прошли без разрешения Магелланов пролив. Эндрахт c грузом был конфискован. Схаутена, Ле-Мера и верных им моряков отправили в Голландию, где их ждал суд. Ле-Мер умер в пути.

Общественное мнение в Голландии было взбудоражено. Суд оправдал путешественников, губернатор Батавии был отозван со своего поста, а отцу Ле-Мера было возвращено судно со всем грузом. Кроме того, Ост-Индийская компания оплатила морякам все издержки, в том числе и за смерть Ле-Мера. А Схаутен в 1619 году опубликовал свои путевые дневники. Так мыс Хорн (Горн) официально появился на картах.

День рождения автомобиля

Motorwagen heacockclassic.com

После 1876 года, когда Николас Аугустин Отто запатентовал двигатель внутреннего сгорания, много толковых людей работали над его совершенствованием. И, может быть, родившийся в небольшом селении возле города Карлсруэ Карл Бенц остался бы одним из сонма безымянных механиков и инженеров того времени, имена которых сейчас знают только архивариусы, но случай распорядился иначе.

Первый автомобиль Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 кг на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи.

Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость – 16 км/ч, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Экипаж был торжественно назван Motorwagen.

В 1885 году Карл впервые продемонстрировал свой трехколесный самодвижущийся экипаж бюргерам Мангейма. Однако, новинка вызвала не столько интерес, сколько раздражение.

Когда Бенц решил проехать по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника. Она понесла, рассыпав по дороге груз. Чтобы замять скандал, Карл купил испорченный товар, поставил автомобиль под навес и принялся его совершенствовать.

29 января 1886 года, после того, как изобретение прошло многочисленные испытания и некоторые доработки, Motorwagen получил Германский Императорский патент №37435.

В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких автомобилей было создано всего три, два из которых бесследно исчезли (скорее всего, они были украдены), а третий беззаботно красуется на подиуме Германского музея в Мюнхене. Состояние этого экспоната оценивается как очень хорошее, на автомобиле можно даже ездить, правда, никто этого не делает – раритеты надо беречь.

В память об этом историческом событии именно 29 января отмечается как День рождения автомобиля.

Первая искусственная почка

Искусственная почка volynka.ru

В ходе изучения процессов движения растворов через полупроницаемые мембраны, Т. Гретхен ввел в употребление термин "диализ"(от греч. dialisis — отделение). В 1913 г. в США, ученым Дж. Абелем, был создан аппарат для диализа, впоследствии послуживший основой конструкции "искусственной почки". На этом этапе действие устройства проверялось на животных.

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Изначально в устройстве аппарата в качестве полупроницаемой мембраны, использовались трубочки из коллодия, предназначенные для тока крови. Однако, данный материал оказался довольно хрупким, и поэтому в дальнейшем ученые опробовали множество заменителей, среди которых был даже кишечник птиц, плавательный пузырь рыб, брюшина телят, тростник, бумага и т. д. В работу также была задействована и медицинская пиявка, в слюне которой содержится гирудин — вещество, предотвращающее свертывание крови.

В 1925 г. Дж. Хаас впервые испробовал аппарат на человеке.

В 1926-м в эксперименте, проводимом X. Нехельсом и Р. Лимом, на замену гирудину, как выяснилось, оказывающему нежелательный побочный эффект, приходит гепарин.

В 1944 г. голландский ученый В. Колфф применил на практике обновленное устройство для диализа. Пациентом для этой нетипичной для того времени операции, стала 67-летняя женщина с диагнозом уремия (болезнь, затрудняющая вывод мочи из организма, а в дальнейшем и вовсе прекращающая ее выделение). В результате разработок В. Колффа и Х. Берка появилось два основных типа диализатора: катушечный, где использовали трубки из целлофана, и плоскопараллельный, в котором применялись плоские мембраны.

29 января 1960 года была создана первая "искусственная почка". Ф. Киил модернизирует конструкцию плоскопараллельного диализатора и создает, по мнению ученых, самый удачный его вариант, который послужил основой для дальнейших разработок. В этот же период возникает идея использования солевой смеси, концентрация которой превышала 30-34 раза концентрацию крови больного.

Напомним, днем ранее мы вспоминали катастрофу Челленджера и рождение Леонида Каденюка.

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