Зонд NASA сделал снимки астероида Бенну с расстояния в 1,5 километра

Зонд пролетел рядом с астероидом.

Астероид Бенну NASA

Космический аппарат НАСА OSIRIS-REx движется вокруг астероида по самой узкой орбите среди всех космических аппаратов, когда-либо обращавшихся вокруг небесного тела – и теперь этот аппарат прислал на Землю пару невероятных фотографий, демонстрирующих космический камень в мельчайших подробностях.

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Этот космический аппарат вышел на орбиту к астероиду, называемому Бенну, 31 декабря, после того как команда составила подробную карту изучаемого объекта, чтобы разработать безопасный маршрут для аппарата. Это было отнюдь не простой задачей, поскольку Бенну представляет собой самый крохотный космический камень, когда-либо исследуемый при помощи орбитального аппарата.

Однако этот опасный маневр воздался сторицей. Космический аппарат OSIRIS-REx движется по орбите вокруг астероида Бенну на высоте всего лишь примерно 1,5 километра над поверхностью космического камня, поэтому его камерам открываются невероятные виды каменистой поверхности астероида. Ученые считают, что поверхность астероида Бенну демонстрирует такое огромное количество неровностей, потому что этот астероид образовался в результате слипания значительного количества небольших камней.

Два снимка, приведенные на первом изображении в данной статье, были сделаны при помощи инструмента под названием NavCam, который является основной камерой, используемой командой миссии OSIRIS-REx для навигационных целей. Эти снимки, сделанные 17 января, демонстрируют южный полюс астероида Бенну.

Астероид Бенну NASA

Еще один недавно представленный снимок южного полюса астероида Бенну был сделан при помощи камеры MapCam и демонстрирует поверхность космического камня с высоты 12 километров, но тем не менее, он также содержит мельчайшие топографические детали.

Напомним, ранее сообщалось, что было получено первое видео с астероида Рюгу.

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