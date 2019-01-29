Как с обложки журнала: Учимся делать крутые снимки с помощью недорогого камерафона

Джазовый пианист Крис Озер завел свой Инстаграм-аккаунт в 2010 году. Там он размещал свои первые снимки, сделанные с помощью смартфона: бескрайнее пшеничное поле, надвигающуюся грозу, оживленную улицу, снятую сквозь мокрое стекло. Неожиданно для Криса хобби переросло в серьезное увлечение, а вскоре – и в основной заработок. Новичка в мобильной фотографии наняли на работу производители виски Johnnie Walker, и Озер отправился в Шотландию, чтобы отснять историю двухсотлетнего бренда.

PayPal, Nike, Patagonia и многие другие обращаются сегодня за помощью к мобильным фотографам. Более того, мобилография стала настоящим трендом в фотожурналистике. Все мировые СМИ облетели фото урагана Сэнди, снятые на смартфон Беном Лоуи из Кони-Айленда, в частности, один из его снимков попал на обложку TIME Magazine.

Сегодня камерафоны позволяют создавать уникальный визуальный контент практически любому, даже неподготовленному пользователю. Особенно, если речь идет о знаковых событиях, в гуще которых внезапно оказался человек со смартфоном. Теперь вам нет необходимости носить с собой громоздкую и не всегда удобную камеру, чтобы «поймать» неповторимый момент – телефоны стали незаменимыми помощниками для любителей эксклюзивных фото.

Важный вопрос – если мы хотим получить отменное качество снимков где угодно и когда угодно, то телефон по заоблачной цене – это must have или можно обойтись более бюджетным продуктом? Практика показывает, что удачные кадры можно заполучить при помощи камерафона ценой около 250 долларов (кстати, примерно столько же стоит одна только вспышка к профессиональному фотоаппарату). Ниже представлена подборка кадров, которые Андрей Горб, профессиональный фотограф с более чем 17-летним стажем и опытом работы с fashion-индустрией и звездными заказчиками, снял на Tecno Camon X pro в ходе двухнедельного тест-драйва устройства.

А теперь немного посекретничаем. Итак, как сделать фотографии, которые можно разместить на обложке журнала?

Правило первое и самое важное: зум есть зло! Намного эффективнее делать фото в более высоком качестве, которые впоследствии можно увеличивать и успешно кадрировать. Попробуйте функцию “Суперпиксель“ на Camon X pro, которая позволяет увеличивать снимки в четыре раза (!) без малейшей потери качества.

Правило второе: больше “воздух“! Хорошо, когда композиция на фотографии выглядит гармонично, а объекты не “зажаты“, не “выпадают“ за рамки фото. Чтобы захватить большую область в кадр, попробуйте на Camon X pro от бренда Tecno функцию 18:9 – и в вашей дружной компании никому не придется лежать на полу, чтобы тоже попасть на общее фото!

Правило третье: все будет четко! Вы обедаете в ресторане, а напротив за столиком – харизматичный Тимоти Шаламе. Без фотодоказательств друзья вам не поверят! Но вот беда – прямо за спиной актера в окна льется солнечный свет. Получите разрешение у звезды на селфи и используйте функцию HDR – портретное фото получится четким и не засвеченным.

Правило четвертое: делаем вспышку с умом. Как быть, если фотографируемый объект находится в темноте, но при использовании вспышки жутко бликует? Регулируйте силу вспышки, просто проводя пальцем по экрану Camon X pro вверх или вниз.

Какие впечатления оставляет опыт использования Camon X Pro в качестве устройства для фотографирования?

Киевский профессиональный фотограф Андрей Горб делится: “Было интересно протестировать смартфон Camon X Pro от нового в Украине бренда Tecno в разных съемочных ситуациях. Для комфорта фотографа и качественных снимков особенно важно, что смартфон снимает резко, цвета передает качественно, в нем работает активный автофокус и быстрая фокусировка. Я делал фото в разных стилях и жанрах, используя преимущества естественного освещения и остался доволен результатом”.

Мобильная фотография шагнула далеко вперед и сейчас в руках у фотографа компактное устройство, которое позволит создать удачные кадры намного проще, чем когда-либо ранее, что приятно. Стоит лишь правильно использовать полезные сервисы вашего камерафона и отточить мастерство, постоянно практикуясь.