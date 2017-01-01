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LG начала работы по созданию 6G-связи

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Скорость передачи достигнет 1 ТБ/с.
Компания подписала договор о сотрудничестве
Компания подписала договор о сотрудничестве

Хорошо осведомленные источники сообщают, что компания Huawei раньше своих конкурентов начала размещать заказы на производство оборудования, которое может работать в сетях пятого поколения.

Инсайдеры из цепочки поставок подтверждают, что перечень заказанной продукции компанией Huawei включает оборудование для базовых станций, смартфонов и производительных однокристальных систем, однако список не ограничен только этими позициями.

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А пока что Huawei готовится к началу эпохи 5G, южнокорейская компания LG уже работает над технологией 6G, о чем сообщает издание The Korea Herald. LG и Корейский институт передовых технологий (KAIST) сегодня заключили соглашение, согласно положениям которого они займутся исследованиями и разработками в области сетей шестого поколения.

Впервые о начале разработке стандарта 6G было объявлено в ноябре прошлого года. Данное заявление сделал Сю Ксинь (Su Xin), который возглавляет отдел разработок 5G в Министерстве промышленности и информатизации КНР.

Теоретически скорость передачи данных в сетях 6G может достигнуть 1 ТБ/с, а ввод в коммерческую эксплуатацию 6G ожидается не раньше 2030 года.

Напомним, ранее сообщалось, что первую 5G-сеть запустили в октябре.

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Теги: 6G-связь
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