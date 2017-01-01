Видео дня: Электроснегоход и нокаут Емельяненко

В трендах - резонансный бой и самоделки.

Бой Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера

Ожидаемый бой MMA между Федором Емельяненко и Райана Бейдера закончился через 30 секунд. Российского бойца нокаутировали.

Электроснегоход в деле

Блогеры из Креосан сделали электроснегоход и испытали его в полевых условиях. Что для этого понадобилось - смотри в видео.

Напомним, ранее в тренды попали пуленепробиваемое стекло и застыть в желатине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.