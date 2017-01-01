Видео дня: Электроснегоход и нокаут Емельяненко
В трендах - резонансный бой и самоделки.
Бой Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера
Ожидаемый бой MMA между Федором Емельяненко и Райана Бейдера закончился через 30 секунд. Российского бойца нокаутировали.
Электроснегоход в деле
Блогеры из Креосан сделали электроснегоход и испытали его в полевых условиях. Что для этого понадобилось - смотри в видео.
Напомним, ранее в тренды попали пуленепробиваемое стекло и застыть в желатине.
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