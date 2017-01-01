Наушники AirPods получат поддержку функции Привет, Siri

Голосовой помощник появится в новой версии iOS.

На днях компания Apple выпустила бета-версию мобильной операционной системы iOS за номером 12.2, и блогеры уже успели найти в ее коде ряд любопытных намеков на новые функции. Например, тем был обнаружен экран настройки, на котором можно включить функцию “Привет, Siri” для беспроводных наушников AirPods.

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Это означает, что в скором будущем владельцы полностью беспроводных наушников Apple смогут вызывать голосовую ассистентку привычной командой. В настоящий момент данная функциональность в наушников недоступна.

Скорее всего, “Привет, Siri” будет поддерживаться только во втором поколении AirPods, релиз которого ожидается в первом полугодии этого года. Дело в том, что для ее работы необходим специальный энергоэффективный чип, которым нынешняя версия наушников не располагает.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпустит обновленные наушники AirPods.

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