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Наушники AirPods получат поддержку функции Привет, Siri

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Голосовой помощник появится в новой версии iOS.
Скрин новой функции в iOS 12
Скрин новой функции в iOS 12
hpc.ru

На днях компания Apple выпустила бета-версию мобильной операционной системы iOS за номером 12.2, и блогеры уже успели найти в ее коде ряд любопытных намеков на новые функции. Например, тем был обнаружен экран настройки, на котором можно включить функцию “Привет, Siri” для беспроводных наушников AirPods. 

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Это означает, что в скором будущем владельцы полностью беспроводных наушников Apple смогут вызывать голосовую ассистентку привычной командой. В настоящий момент данная функциональность в наушников недоступна.

Скорее всего, “Привет, Siri” будет поддерживаться только во втором поколении AirPods, релиз которого ожидается в первом полугодии этого года. Дело в том, что для ее работы необходим специальный энергоэффективный чип, которым нынешняя версия наушников не располагает.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпустит обновленные наушники AirPods.

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Теги: aipods, Apple, iOS 12
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