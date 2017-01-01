Обновление MIUI 10 оказалось обязательным к установке

Китайская корпорация Xiaomi всегда очень ответственно подходила к вопросу обновления своих фирменных мобильных устройств до самых новых и свежих сборок операционной системы MIUI, пускай зачастую они и основаны на базе уже устаревших версий Android от Google. 26 января 2019 года производитель электроники выпустил новую прошивку для своих телефонов, причем речь идет о самой новой и свежей сборке MIUI 10. Пока что она доступна для установки лишь на некоторые модели, но уже в ближайшие две недели ее получат буквально все смартфоны производителя.

Читай также: Xiaomi готовит обновление MIUI 11

Разработчики советуют обязательно установить обновление 10.2.2.0, потому что она содержит в себе изменения, направленные на исправление критических уязвимостей, а также ошибок, мешающих комфортно пользоваться смартфоном. Данное ПО является стабильным, то есть скачать и установить его на свои гаджеты могут все желающие, сделав это "по воздуху", посетив специальный раздел в настройках. Начиная с сегодняшнего дня установить это программное обеспечение можно на самый современный телефон Xiaomi.



Пользователей ждут новые звуковые эффекты, а также несколько новых функций и возможностей, одна из которых позволяет установить для жеста смахивания на экране какое-то определенное действие, например, запуск приложения, либо же быструю активацию режима модема, что иногда может быть очень удобно. Кроме того, разработчики заявили о том, что они устранили надоедливую проблему, при которой на экране блокировки не отображались полученные уведомления, если экран в течение длительного периода времени (более суток) был отключен.

Читай также: Xiaomi вшила рекламу в обновления

Помимо этого, Xiaomi исправила проблему, приводившую к неправильной синхронизации данных, при которой обмен информацией происходит с ошибками, в результате чего некоторые файлы не могли отправиться в удаленные хранилища. Впрочем, важнее всего то, что новая прошивка MIUI 10 содержит в себе исправления сразу нескольких уязвимостей, ряд которых являются критическими. Чтобы смартфон не взломали лучше как можно скорее установить новейшее ПО, но оно пока что доступно лишь для модели Mi Mix 3, однако уже через несколько дней инсталлировать его на свои гаджеты смогут владельцы многих других мобильных устройствах бренда.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление MIUI 10 получили 47 моделей смартфонов Xiaomi.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.