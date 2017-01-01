Китайцы на орбите: Поднебесная готовит к полету два корабля

Сразу две китайских компании готовятся к первым орбитальным полетам.

Китайские частные компании OneSpace и iSpace выходят вперед со своими планами, чтобы попытаться совершить свой первый орбитальный запуск в первой половине 2019 года. OneSpace в настоящее время работает над запуском своей ракеты OS-M, которая может быть готова уже к концу марта.

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Представитель OneSpace сообщил, что компания в ближайшее время приступит к комплексным испытаниям по разделению ступеней, электрических систем и обтекателей в качестве следующих шагов к запуску.



19-метровая четырехступенчатая OS-M сможет нести 205-килограммовую полезную нагрузку на 300-километровую околоземную орбиту и 73 килограмма на 800-километровую солнечно-синхронную орбиту, но полезная нагрузка для первого полета еще не раскрыта.



Если OS-M выведет спутник на орбиту, это станет первым успешным орбитальным запуском для частной китайской компании. По крайней мере, 10 таких компаний появились после того, как в конце 2014 года политика правительства Китая изменилась, что позволило частному капиталу войти в спутниковый сектор.

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Первая попытка орбитального запуска в октябре, закончилась неудачей после отказа третьей ступени твердотопливной ракеты Zhuque-1. Полезная нагрузка из малых спутников упала в Индийский океан.



Компания iSpace, созданная в 2017 году, также двигается к выходу на орбиту, и в недавнем пресс-релизе говорится, что она запустит три ракеты-носителя в 2019 году, а первая из серии Hyperbola-1 будет запущена в первой половине этого года.



Hyperbola-1, с тремя твердотопливными ступенями и четвертой жидкостной, имеющая диаметр 1,4 метра, длину 20 метров, взлетную массу 31 тонну сможет доставить 150 килограммов полезной нагрузки на 700-километровую орбиту.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай успешно посадил аппарат на обратной стороне Луны.

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