День в истории: 28 января - Катастрофа Челленджера и рождение Леонида Каденюка

В этот день, 28 января, произошли такие события.

День рождения Леонида Каденюка

Леонид Каденюк NASA

Леонид Константинович Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области.

В 1967 после окончания средней школы с серебряной медалью поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. После окончания в 1971 году ЧВВАУЛ и получения диплома летчика-инженера по специальности “Пилотирование и эксплуатация летательных аппаратов“ работал летчиком-инструктором.

В августе 1976 года был отобран в отряд советских космонавтов в группу многоразовой космической системы “Буран“. В 1977 году окончил Центр подготовки летчиков-испытателей. Получил диплом и квалификацию “летчик-испытатель“.

В 1977-1979 годах прошел общекосмическую подготовку и получил квалификацию космонавта-испытателя. С 1977 по 1983 года - космонавт-испытатель группы многоразовой космической системы “Буран“.

1988-1990 - прошел инженерную и летную подготовку по программе “Буран“ как его командир.

В период 1990-1992 годов по полной программе прошел подготовку в качестве командира транспортного корабля Союз-ТМ.

Принимал участие в разработке и испытании авиационно-космических систем, в их эскизном и макетном проектировании, а также в летных испытаниях систем.

Летал на более чем 50 типах и модификациях самолетов разного назначения, в основном - на истребителях, а также на американском тренировочном самолете Northrop T-38.

За время подготовки к космическим полетам прошел подготовку по проведению научных экспериментов на борту космических летательных аппаратов в самых разных направлениях: биология, медицина, метрология, экология, исследовании природных ресурсов Земли из космоса, геологии, астрономии, геоботаники.

1995 отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

Готовясь к полету в космос, с апреля по октябрь 1996 года работал научным сотрудником отдела фитогормонологии Института ботаники имени Н. Г. Холодного НАН Украины.

Леонид Каденюк на борту МКС NASA

Прошел подготовку в NASA к космическому полету на американском космическом корабле многоразового использования “Колумбия“ миссии STS-87 как специалист по полезной нагрузке. Дублером Каденюка стал Ярослав Пустовой.

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В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском МТКК “Колумбия“ миссии STS-87.

Во время полета и позже, а именно - с октября 1997 по июнь 2000 и в декабре 2010 года - Леонид Каденюк был старшим научным сотрудником Института космических исследований НАН Украины и ГКА Украины.

С 1998 года - генерал-майор Вооруженных Сил Украины, заместитель Генерального инспектора Генеральной военной инспекции при Президенте Украины по вопросам авиации и космонавтики.

Скоропостижно скончался 31 января 2018 во время традиционной утренней пробежки в районе Царского Села в Киеве, еще до приезда кареты скорой помощи. По предварительной информации Леонид Константинович умер от сердечного приступа.

Катастрофа американского космического корабля Челленджер

Взрыв шаттла NASA

Накануне старта космического челнока температура во Флориде опустилась до необычно низкой отметки - минус 27 градусов. Инженеры компании Мортон Тайокол, поставщика ракет-носителей на твердом топливе, просили отложить запуск “Челленджера“, опасаясь, что кольца от холода потеряют эластичность, и плотность в пазах вокруг ракет будет нарушена. Но НАСА настояло на своем, и старт челнока состоялся. Экипажу предстояло запустить в космос спутник связи, стоивший 100 миллионов долларов, провести несколько экспериментов на борту корабля, замерить спектр кометы Галлея, взять пробы на радиацию во внутренних отсеках космического корабля и изучить воздействие невесомости на развитие двенадцати куриных эмбрионов.

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Особенность экипажа космического челнока «Челленджер» была в том, что в его состав входила учительница начальной школы Кристина Маколифф. Она оказалась лучшей среди своих американских коллег и получила право на проведение уроков для детей из космоса. Два телевизионных пятнадцатиминутных рассказа о работе космического корабля должны были транслироваться на весь мир.

28 января 1986 года в 11 часов 38 минут семь астронавтов стартовали с мыса Канаверал. Полет продлился всего одну минуту 13 секунд. Высота 14 километров над землей оказалась роковой. “Челленджер“ взорвался. Обломки корабля разлетелись по огромной территории над Атлантическим океаном. Свидетелями трагедии оказались и ученики третьего класса из города Конкорд, прилетевшие проводить свою учительницу.

Зрители после гибели шаттла NASA

Президентская комиссия установила, что катастрофа произошла из-за разрыва уплотнительного кольца твердотопливного ускорителя под воздействием раскаленных газов.

Международный день защиты персональных данных

Защита персональных данных freepik.com

Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day).

Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. В некоторых странах этот праздник называется “Днем конфиденциальности“ (Data Privacy Day).

Решение отмечать эту дату было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».

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Данная Конвенция стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия “персональные данные“.

Основными принципами обработки и защиты персональных данных, предлагаемыми указанной Конвенцией, стали добросовестность и законность получения и обработки персональных данных; хранение персональных данных для определенных и законных целей и не использование их способом, не совместимым с этими целями.

Защита персональных данных должна осуществляться с применением соответствующих мер безопасности, что делает невозможным случайное или несанкционированное уничтожение или случайную потерю, а также предотвращает несанкционированный доступ, модификацию и распространение персональных данных.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие Антарктиды и гибель Аполлон-1.