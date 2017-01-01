Чем можно защититься от охотничьего ружья: Эксперименты

Возможно ли защититься от огнестрельного оружия и как это лучше сделать?

В этом видео блогеры из Live Today выясняли, чем можно защититься от выстрела из охотничьего ружья. Будет испытано четыре вида боеприпасов, начиная от дроби и картечи, заканчивая пулями Бреннеке.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если расстрелять машину гвоздями.

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