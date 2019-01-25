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Первая линия Hyperloop откроется в 2022 году

Комментариев: 3
Сейчас проходят испытания скоростной капсулы.
Капсула Hyperloop
Капсула Hyperloop
hyperloop

Первая пассажирская линия высокоскоростной системы Hyperloop от компании Hyperloop Transportation Technologies (HTT) откроется в 2022 году, заявил в интервью телеканала CNBC глава компании Дирк Альборн. На днях компания пригласила журналистов в недавно открывшийся испытательный полигон, где еще раз провела демонстрацию полноразмерной капсулы HTT, которую привезли для финальных испытаний. В недалекой перспективе капсулу планируется использовать для перевозки пассажиров внутри специальных закрытых вакуумных магистралей со скоростью более 1000 километров в час.

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Напомним, что калифорнийская компания Hyperloop Transportation Technologies была основана около 5 лет назад, после того как американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск представил концепцию высокоскоростной транспортной системы в 2012 году. Вторым крупнейшим игроком в развивающейся сфере Hyperloop является компания Hyperloop One – дочернее предприятие Virgin.

Капсула Hyperloop
Капсула Hyperloop
hyperloop

С самого начала особое внимание к технологии закрытых высокоскоростных систем проявили Объединенные Арабские Эмираты. В столице ОАЭ Абу-Даби к 2020 году HTT планирует построить 10-километровую коммерческую ветку с возможностью ее расширения до Дубая, а затем и до столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, что примерно в одной тысяче километров.

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Впервые полноразмерный вариант пассажирской капсулы компания HTT показала в прошлом году в Испании на специально приуроченном мероприятии. На днях HTT привезла капсулу Quintero One в Тулузу, где пройдет финальный этап ее испытаний. В компании отмечают, что «тестирование уже началось», однако никаких подробностей пока не раскрывается.

Пассажирская капсула HTT Quintero One весит 5 тонн и может передвигаться со скоростью до 1 200 км/час. Длина капсулы составляет 34 м, за один рейс она сможет перевозить до 40 пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае создают аналог Hyperloop на магнитной подушке.

В Китае создают аналог Hyperloop на магнитной подушке

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Теги: Hyperloop
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Комментариев (3)
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alex-zol    25.01.2019, 16:20
Оценка:  0
alex-zol
ебаNашка)) у вас в маршрутках дети травятся, а оно о гиперлуп мечтает))))
dimasvetik    25.01.2019, 15:51
Оценка:  +1
dimasvetik
а интересно, если произойдет разгерметизация вагона, это же всем пассажирам жопа.
Bиoлeттa_    25.01.2019, 15:26
Оценка:  -1
Bиoлeттa_
Я сподіваюся, що ця лінія буде побудована в Україні.
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