Первая линия Hyperloop откроется в 2022 году

Сейчас проходят испытания скоростной капсулы.

Первая пассажирская линия высокоскоростной системы Hyperloop от компании Hyperloop Transportation Technologies (HTT) откроется в 2022 году, заявил в интервью телеканала CNBC глава компании Дирк Альборн. На днях компания пригласила журналистов в недавно открывшийся испытательный полигон, где еще раз провела демонстрацию полноразмерной капсулы HTT, которую привезли для финальных испытаний. В недалекой перспективе капсулу планируется использовать для перевозки пассажиров внутри специальных закрытых вакуумных магистралей со скоростью более 1000 километров в час.

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Напомним, что калифорнийская компания Hyperloop Transportation Technologies была основана около 5 лет назад, после того как американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск представил концепцию высокоскоростной транспортной системы в 2012 году. Вторым крупнейшим игроком в развивающейся сфере Hyperloop является компания Hyperloop One – дочернее предприятие Virgin.

Капсула Hyperloop hyperloop

С самого начала особое внимание к технологии закрытых высокоскоростных систем проявили Объединенные Арабские Эмираты. В столице ОАЭ Абу-Даби к 2020 году HTT планирует построить 10-километровую коммерческую ветку с возможностью ее расширения до Дубая, а затем и до столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, что примерно в одной тысяче километров.

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Впервые полноразмерный вариант пассажирской капсулы компания HTT показала в прошлом году в Испании на специально приуроченном мероприятии. На днях HTT привезла капсулу Quintero One в Тулузу, где пройдет финальный этап ее испытаний. В компании отмечают, что «тестирование уже началось», однако никаких подробностей пока не раскрывается.

Пассажирская капсула HTT Quintero One весит 5 тонн и может передвигаться со скоростью до 1 200 км/час. Длина капсулы составляет 34 м, за один рейс она сможет перевозить до 40 пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае создают аналог Hyperloop на магнитной подушке.

В Китае создают аналог Hyperloop на магнитной подушке