Huawei выпустила первый 5G-роутер

Роутер будет меньше существующих вариантов с 4G.

Компания Huawei - один из главных двигателей дела внедрения сетей 5G в реальную жизнь, поэтому нет ничего удивительного в том, что она в числе первых представила пользовательский продукт с поддержкой сетей пятого поколения. Им стал роутер Huawei 5G CPE Pro на платформе TIANGANG, построенной на чипе Balong 5000, представленном официально одновременно.

Модем Balong 5000 является универсальным и поддерживает передачу данных в сетях 2G, 3G, 4G и 5G. Он может использоваться в любом типе устройств — от мобильных телефонов до автомобилей.

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Представленный роутер является в некоторой степени странным устройством, поскольку не все технологии пока сбалансированы. Максимальная скорость приема данных им составляет до 6,5 Гбит/с по технологии mmWave и 4,6 Гбит/с при использовании 5G на частотах менее 6 Ггц. При этом вещание ведется по стандарту Wi-Fi 6, где масимальная скорость передачи данных не более 4,8 Гбит/с. То есть, полностью реализовать потенциал сетей 5G пока не получится. Тем более, что в реальной жизни скорости все же ниже, компания указывает, что при тестировании в сетях ей удалось достичь передачи 1 ГБ данных за 3 секунды.

Таким образом, в компании и не скрывают, что Huawei 5G CPE Pro — это решение для переходного периода, когда сети предыдущих поколений встречаются напорядок чаще, чем 5G. Среди неочевидных преимуществ платформы Tiangang отмечается сокращение линейных размеров для модуля — его антенны на 50% меньше, на 23% легче и потребляют на 21% меньше энергии, чем обычный модуль с поддержкой 4G.

Напомним, ранее был анонсирован новый стандарт Wi-Fi 6.

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