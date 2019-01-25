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Huawei выпустила первый 5G-роутер

Комментариев: 3
Роутер будет меньше существующих вариантов с 4G.
Huawei представила новый роутер
Huawei представила новый роутер
mobile-review.com

Компания Huawei - один из главных двигателей дела внедрения сетей 5G в реальную жизнь, поэтому нет ничего удивительного в том, что она в числе первых представила пользовательский продукт с поддержкой сетей пятого поколения. Им стал роутер Huawei 5G CPE Pro на платформе TIANGANG, построенной на чипе Balong 5000, представленном официально одновременно.

Модем Balong 5000 является универсальным и поддерживает передачу данных в сетях 2G, 3G, 4G и 5G. Он может использоваться в любом типе устройств — от мобильных телефонов до автомобилей.

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Представленный роутер является в некоторой степени странным устройством, поскольку не все технологии пока сбалансированы. Максимальная скорость приема данных им составляет до 6,5 Гбит/с по технологии mmWave и 4,6 Гбит/с при использовании 5G на частотах менее 6 Ггц. При этом вещание ведется по стандарту Wi-Fi 6, где масимальная скорость передачи данных не более 4,8 Гбит/с. То есть, полностью реализовать потенциал сетей 5G пока не получится. Тем более, что в реальной жизни скорости все же ниже, компания указывает, что при тестировании в сетях ей удалось достичь передачи 1 ГБ данных за 3 секунды.

Таким образом, в компании и не скрывают, что Huawei 5G CPE Pro — это решение для переходного периода, когда сети предыдущих поколений встречаются напорядок чаще, чем 5G. Среди неочевидных преимуществ платформы Tiangang отмечается сокращение линейных размеров для модуля — его антенны на 50% меньше, на 23% легче и потребляют на 21% меньше энергии, чем обычный модуль с поддержкой 4G.

Напомним, ранее был анонсирован новый стандарт Wi-Fi 6.

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Теги: 5G связь, Huawei
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.01.2019, 13:21
Оценка:  0
гость
Тогда почему в Китае самый тормознутый инет?чтоб мобильный инет сравнялся с кабельным и 5G будет мало..
    25.01.2019, 13:08
Оценка:  0
Google зараз платить $ 17000 до $ 22000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і я заробив $ 20544 в свій перший місяць від цієї роботи. Я можу сказати, що моє життя змінилося - повністю на краще! Перевірте, що я роблю...

>> w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
    25.01.2019, 13:07
Оценка:  0
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