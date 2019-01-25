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В России хотят пускать в соцсети по паспорту

Комментариев: 13
Так хотят бороться с фейковыми новостями.
Детям до 14 лет могут запретить регистрироваться
Детям до 14 лет могут запретить регистрироваться
mail.ru

В России могут ввести идентификацию интернет-пользователей по паспорту. С таким предложение выступил член комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Евгений Шулепов.

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Шулепов отметил на своей страничке в социальной сети Facebook: "Может, пора вводить регистрацию в соцсетях по паспорту или свидетельству о рождении? Нет фейка, нет и фейковой новости". Он также заявил: "Все должны точно знать, что за публикацией стоит не какой-то фейк, а конкретный человек с конкретной фамилией. Тогда он будет осторожно, с ответственностью, относиться к той информации, которую распространяет. Сейчас глупость написал - и с гуся вода. Если мы найдем механизм идентификации, например, регистрация по паспорту, то фейки как институт на территории Российской Федерации исчезнут сами по себе".

При этом пользоваться интернетом Шулепов предлагает разрешить всем, а ограничивать только размещение и публикацию информацию.

Для россиян до 14 лет ответственность будут нести родители: "Мама и папа должны отвечать за своего ребенка. Они же и сейчас, например, несут уголовную и административную ответственность за малолетних преступников. Значит, ребенок может быть зарегистрирован вместе с мамой, папой, дедушкой, бабушкой или оставлять те же комментарии под их регистрацией".

Предложение может пройти в качестве поправки к двум законопроектам, направленных на борьбу с фейковыми новостями, которые были приняты Госдумой РФ в первом чтении буквально вчера.

Согласно законопроектам, сайты с фейковыми новостями можно будет блокировать, а за публикацию будут грозить штрафы.

Напомним, ранее в РФ предложили запретить подключаться к Wi-Fi без паспортов.

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Теги: интернет, Россия, паспорт
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Комментариев (13)
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Ехидный    25.01.2019, 13:27
Оценка:  +3
Ехидный
Мокшанцы, что же вы не поднимаете вонь по поводу свободы слова? Или это лозунг только для Украины?
Peyot    25.01.2019, 13:12
Оценка:  +5
Peyot
лучше всего в росии сделать такой забор что бы из росии ничего не могло просочится ни свет ни звук ни интернет...
гость  (аноним)  25.01.2019, 13:08
Оценка:  -4
гость
Разумная мысль кстати, надо бы во всем мире такие правила ввести - может поубавится дристунов гадящих направо и налево, просто чтоб злобу выплеснуть
Peyot    25.01.2019, 13:14
Оценка:  +4
Peyot
надо бы так как ты и Люблю_Украину все выслать за поребрик(хотя уверен вы и так уже там) и запретить связь с цивилизованным миром если не понимаете чем отличается свобода от диктатуры!
Ехидный    25.01.2019, 13:25
Оценка:  +2
Ехидный
Самокритично, молодец. возьми блин с лопаты бояру закусить
    25.01.2019, 13:08
Оценка:  -7
Google зараз платить $ 17000 до $ 22000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і я заробив $ 20544 в свій перший місяць від цієї роботи. Я можу сказати, що моє життя змінилося - повністю на краще! Перевірте, що я роблю...

>> w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Люблю_Украину    25.01.2019, 13:06
Оценка:  -4
Люблю_Украину
я бы и в Украине такое сделал. что бы люди отвечали за свои слова и не писали всякую хрень. Что бы было как в жизни. Говоришь кому-то и думаешь , а не сидишь диванным воЕном и несешь чушь всякую. Конечно это будет иметь обратную сторону медали - те кто правду говорит будут сажать ипреследовать(
Ехидный    25.01.2019, 13:26
Оценка:  +2
Ехидный
Вот и отвечай за свои слова, дристун ватный
Эксперд  (аноним)  25.01.2019, 12:50
Оценка:  +5
Эксперд
А как же быть с федеральными сми, их же надо тогда закрывать))))
Духовный_скреп    25.01.2019, 12:48
Оценка:  +4
Духовный_скреп
Паспорт-это ерунда.Предлагаю разрешить вход в интернет на России только истинным мокшам,после подтверждения своей чистокровной родословной.
Peyot    25.01.2019, 13:13
Оценка:  +4
Peyot
и только по партийным спискам!!!
Hutinpuy    25.01.2019, 13:34
Оценка:  +1
Hutinpuy
Именно, только единороссам, ЛДПР и прихожанам мацковского пархата (по справкам от батюшки)
pilot62    25.01.2019, 12:42
Оценка:  +4
pilot62
Да у них "до ветру " скоро надо будет ходить с паспортами.
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