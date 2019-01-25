В России хотят пускать в соцсети по паспорту

Так хотят бороться с фейковыми новостями.

В России могут ввести идентификацию интернет-пользователей по паспорту. С таким предложение выступил член комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Евгений Шулепов.

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Шулепов отметил на своей страничке в социальной сети Facebook: "Может, пора вводить регистрацию в соцсетях по паспорту или свидетельству о рождении? Нет фейка, нет и фейковой новости". Он также заявил: "Все должны точно знать, что за публикацией стоит не какой-то фейк, а конкретный человек с конкретной фамилией. Тогда он будет осторожно, с ответственностью, относиться к той информации, которую распространяет. Сейчас глупость написал - и с гуся вода. Если мы найдем механизм идентификации, например, регистрация по паспорту, то фейки как институт на территории Российской Федерации исчезнут сами по себе".

При этом пользоваться интернетом Шулепов предлагает разрешить всем, а ограничивать только размещение и публикацию информацию.

Для россиян до 14 лет ответственность будут нести родители: "Мама и папа должны отвечать за своего ребенка. Они же и сейчас, например, несут уголовную и административную ответственность за малолетних преступников. Значит, ребенок может быть зарегистрирован вместе с мамой, папой, дедушкой, бабушкой или оставлять те же комментарии под их регистрацией".

Предложение может пройти в качестве поправки к двум законопроектам, направленных на борьбу с фейковыми новостями, которые были приняты Госдумой РФ в первом чтении буквально вчера.

Согласно законопроектам, сайты с фейковыми новостями можно будет блокировать, а за публикацию будут грозить штрафы.

Напомним, ранее в РФ предложили запретить подключаться к Wi-Fi без паспортов.

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