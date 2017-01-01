Видео дня: Разбить пуленепробиваемое стекло и застыть в желатине

В тренде - эксперименты.

МЫ РАЗБИЛИ ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМОЕ СТЕКЛО?

Ребята из ChebuRussiaTV решили проверить пуленепробиваемое стекло на прочность различными способами, а в конце вынесли вердикт по поводу качества этого стекла.

ЗАСТЫЛ В ЖЕЛАТИНЕ

Что будет, если залить iPad желатином? Можно ли сделать стаканчик с максимальной концентрацией желатина? И возможно ли построить хоть что-то из желатиновых кирпичей?

Напомним, днем ранее в тренды попали Школа - Выпускной и 7 лайфхаков для обычных людей.

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