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Видео дня: Разбить пуленепробиваемое стекло и застыть в желатине

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В тренде - эксперименты.

МЫ РАЗБИЛИ ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМОЕ СТЕКЛО?

Ребята из ChebuRussiaTV решили проверить пуленепробиваемое стекло на прочность различными способами, а в конце вынесли вердикт по поводу качества этого стекла.

ЗАСТЫЛ В ЖЕЛАТИНЕ

Что будет, если залить iPad желатином? Можно ли сделать стаканчик с максимальной концентрацией желатина? И возможно ли построить хоть что-то из желатиновых кирпичей?

Напомним, днем ранее в тренды попали Школа - Выпускной и 7 лайфхаков для обычных людей.

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Теги: видео, видео дня, тренды Youtube
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