День в истории: 25 января - Рекордное северное сияние и посадка Оппортьюнити

В этот день, 25 января, произошли такие события.

Северное сияние в Западной Европе

В этот день, 25 января 1938 года, северное сияние было настолько обширным, что его можно было видеть почти по всей Европе вплоть до 44° северной широты, то есть даже на юге Франции и в Крыму.

На Земле северное сияние — обычное явление на широтах выше полярного круга, то есть примерно 70 градусов как северной, так и южной широты. Строго говоря, в Южном полушарии такие сияния нужно называть “южными“, поэтому, чтобы не путаться, ученые используют термин “полярное сияние“.

Но при особенно сильных порывах солнечного ветра полярные сияния выходят за пределы своих обычных границ — границ каспов. К тому же магнитные полюса Земли не совпадают с географическими полюсами на целых 12 градусов широты. И время от времени полярное сияние можно увидеть южнее полярного круга, а порой — гораздо южнее (или севернее в Южном полушарии, например, в Новой Зеландии). Яркие сполохи северного сияния над Европой в январе 1938 года — один из таких редких случаев.

Подобное случалось и раньше. Гораздо интенсивнее светилось небо почти над всем Северным полушарием 4 февраля 1872 года.

Угроза ядерной войны

Инцидент произошел 25 января 1995 года, когда норвежско-американской командой ученых с ракетного полигона Аннейа, расположенного на одноименном острове у северо-восточного побережья Норвегии, была запущена четырехступенчатая исследовательская ракета Black Brant XII. Ракета несла научное оборудование для изучения полярного сияния над Шпицбергеном и шла на север по высокой траектории, достигнув в апогее высоты около 1500 км.

Запуск ракеты был обнаружен российской системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Во время взлета она была похожа на баллистическую ракету Trident, состоявшую на вооружении подводного флота США. Из опасения, что это начало внезапной ядерной атаки, ракетные силы России были приведены в боевую готовность. Президенту Ельцину был принесен ядерный чемоданчик, с помощью которого можно было нанести ответный ядерный удар по США.

В течение нескольких минут персонал СПРН установил, что ракета удаляется от российской территории и не представляет угрозы. Она приземлилась близ Шпицбергена через 24 минуты после запуска, как и планировалось.

Бывший аналитик ЦРУ Питер Винсент Прай считает норвежский ракетный инцидент наиболее опасным со времён Карибского кризиса. В своей книге “War Scare: Russia and America on the Nuclear Brink“ он пишет, что впервые в истории мир отделяло от глобального ядерного конфликта одно нажатие кнопки. Наиболее вероятной причиной развития кризиса он считает бюрократическую ошибку во взаимодействии российских министерств, из-за которой предупреждение о ракетном запуске не дошло по назначению. Главную роль в предотвращении ядерной войны Прай отводит Борису Ельцину, который не отдал приказ на нанесение ответно-встречного ракетного удара, хотя военное командование настаивало на его необходимости.

Посадка Оппортьюнити

25 января 2004 года на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход Оппортьюнити.

Оппортьюнити приземлился на Плато Меридиана в точке 1°57′ ю. ш. 354°28′ в. д.G, приблизительно в 25 км от его намеченной цели. Плато Меридиана — плоская равнина практически без горных и ударных структур, но несмотря на это, Оппортьюнити остановился в 22-метровом кратере Игл. Ровер был приблизительно в 10 метрах от его края. Сотрудники НАСА были приятно удивлены приземлением марсохода именно в кратер (его назвали “в лунку с первого удара“, по аналогии с гольфом), они не только не стремились попасть в него, но даже не знали о его существовании. Позже его назвали кратером Игл, а посадочную платформу — “Мемориальная Станция Челленджера. Название кратеру дали через две недели после того, как Оппортьюнити рассмотрел его окрестности.

По состоянию на начало июня 2018 года Оппортьюнити все еще функционировал на поверхности Марса и занимался дальнейшими научными исследованиями.

В начале июня 2018 года произошли крупные пылевые бури глобального масштаба, и в течение нескольких недель ровер не получал достаточной мощности от солнечных батарей для поддержания связи с Землей. Последний успешный сеанс связи состоялся 10 июня 2018 года. NASA заявляло, что они не ожидают возобновления связи с ровером до тех пор, пока глобальная пыльная буря не утихнет.

Общее количество пройденного пути на 18 июля 2018 года (5148-й сол) составляет 45 160 метров.

