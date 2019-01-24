Motorola хочет выпустить телефон без кнопок

Дата выхода смартфона неизвестна.

Принадлежащая китайской Lenovo компания Motorola получила патент от Всемирной организации интеллектуальной собственности на смартфон без аппаратных кнопок для управления.

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Система управления включает чувствительные к сжатию датчики в кромках корпуса, как у смартфона HTC U12. В зависимости от интенсивности и характера сжатия можно будет выполнять разные функции. Действия можно будет настроить по своему вкусу. Такую технологию можно использовать не только в смартфонах, но и планшетах и других «умных» устройствах.

Патент на смартфон gizmochina.com

Интересно, что на иллюстрациях к патенту можно заметить встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Пока неясно, будет ли Motorola воплощать свою разработку в жизнь и если будет, то когда.

Напомним, 23 января Meizu показали первый смартфон без разъемов и кнопок.

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