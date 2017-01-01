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Apple хочет сделать из iPod игровое устройство

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Новое поколение плееров может появиться уже скоро.

Для iPod могут найти новое применение
Для iPod могут найти новое применение
mag-m.com

Компания Apple может выпустить новое поколение медиаплеера iPod touch с акцентом на игры. Об этом свидетельствует новая регистрация торговой марки в США.

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С 2008 года Apple использовала торговую марку iPod touch для класса 9 по международной классификации товаров и услуг — аудиовизуальное и информационное оборудование. Теперь же марка iPod touch расширена на класс 28 — портативные устройства для электронных игры, портативные игровые приставки.

“Геймификацию“ плеера подтверждает и добавленная страничка про игры в описании iPod touch на официальном сайте Apple. Возможно, речь идёт только о новом маркетинговом ходе для существующей модели, но поклонники Apple и журналисты надеются не нечто большее.

 

Скриншот страницы
Скриншот страницы

 

Буквально на днях в сети появился слух о подготовке седьмого поколения медиаплеера iPod touch. Шестое поколение iPod touch было представлено в 2015 году и всё ещё доступно в продаже. В России Apple предлагает его по цене от 17 тысяч рублей, а в США — от 200 долларов. К сожалению, источник не уточнил ни сроков выпуска, ни особенностей обновлённой модели iPod touch.

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