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Видео дня: Школа - Выпускной и 7 лайфхаков для обычных людей

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В трендах - анонс сериала и лайфхаки.

Школа. Выпускной

Трейлер продолжения культового сериала Школа. Выпускной набрал на YouTube почти 200 тысяч просмотров.


7 ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ

В этом видео собрали самоделки, идеи, лайфхаки и diy, которые подойдут практически всем. Абсолютно все идеи из этого видео могут быть воплощены своими руками и в домашних условиях. А, значит, ничего странного для них не потребуется и все нужные компоненты могут найтись у вас дома.

Напомним, днем ранее в тренды попали гигантский гриб и Тайная любовь.

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Теги: видео дня, тренды Youtube, Школа
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