День в истории: Золотая лихорадка и первые компьютеры Макинтош

В этот день, 24 января, произошли такие события.

Золотая лихорадка

Золотая лихорадка AP

Калифорнийская золотая лихорадка – неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии в 1848–1855 годах. Началась золотая лихорадка 24 января 1848 года неподалёку от лесопилки Саттера близ городка Колома. Джеймс В.Маршалл, работавший на Джона Саттера, обнаружил кусочки золота в водяном колесе на реке Американ-Ривер. Он отнёс находку Саттеру, и вдвоём они тщательно проверили металл, подтвердив догадку о том, что это было золото.

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Саттер был весьма обеспокоен и хотел, чтобы эта информация оставалась в тайне, поскольку боялся, что его сельскохозяйственный бизнес пострадает в случае начала массовых поисков золота. Тем не менее, новость об обнаружении золота стремительно распространилась, и вскоре около 300 тысяч человек прибыли в Калифорнию из других штатов США и из-за рубежа.

Последствия золотой лихорадки были многочисленными. Всего за несколько лет Сан-Франциско вырос из небольшого городка в крупное поселение, в Калифорнии были построены дороги, школы и церкви. Была создана система законов, а в 1850 году Калифорния официально стала штатом США, который теперь часто называют "Золотой штат".

Резко выросла и развивалась отрасль сельского хозяйства. Однако, у золотой лихорадки в Калифорнии выделяют и ряд негативных последствий, среди которых вытеснение индейцев с их традиционных земель и нанесение вреда окружающей среде.

Первый Макинтош

Первый Макинтош Wikimedia commons

Первый Mac был выпущен 24 января 1984 года. Выходу компьютера на рынок предшествовал телевизионный рекламный ролик режиссера Ридли Скотта, впервые показанный 22 января 1984 года и использовавший мотивы романа Джорджа Оруэлла 1984. Вскоре после этого компания прекратила разработку и производство семейства Apple III, которое оказалось неконкурентоспособным.

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Первоначально семейство Macintosh объединяло платформы, созданные на базе процессоров Motorola (68000, 68020), впоследствии замененные более мощными процессорами IBM PowerPC (использовались в моделях компьютеров PowerMac), а затем процессорами Intel.

Выход самого первого компьютера Macintosh был поначалу весьма прохладно воспринят многими изданиями — его постоянно сравнивали с Apple II, вышедшим незадолго до этого и в отличие от нового компьютера имевшим открытую архитектуру. Как утверждали все известные издания того времени, "Современный пользователь хочет иметь открытую архитектуру и возможность менять технические характеристики компьютера по своему усмотрению". Закрытая архитектура нового компьютера не позволяла этого, вследствие чего имело место первоначальное падение продаж нового компьютера и увольнение Стива Джобса с поста главы Apple.

Первый искусственный объект, который достиг Урана

Вояджер-2 Wikimedia commons

24 января 1986 года аппарат Вояджер-2 максимально сблизился с Ураном (81,5 тыс. км).

Аппарат передал на Землю тысячи снимков Урана, его спутников и колец. Благодаря этим фотографиям ученые обнаружили два новых кольца и исследовали девять уже известных. Помимо этого, были обнаружены 11 новых спутников Урана.

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Снимки одной из лун — Миранды — удивили исследователей. Предполагается, что маленькие спутники быстро охлаждаются после своего образования, и представляют собой однообразную пустыню, испещренную кратерами. Однако выяснилось, что на поверхности Миранды пролегают долины и горные хребты, среди которых были заметны скалистые утесы. Это говорит о том, что история луны богата тектоническими и термальными явлениями.

Вояджер-2 показал, что на обоих полюсах Урана температура оказалась одинаковой, хотя только один освещался Солнцем. Исследователи сделали вывод о наличии механизма передачи тепла из одной части планеты к другой. В среднем температура Урана составляет 59 К, или −214 °C.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую женщину-врача и спуск в Марианскую впадину.

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