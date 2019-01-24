Ракета основателя Amazon отправилась в десятый полет

Следующий полет может пройти с людьми на борту.

Компания Blue Origin, основанная исполнительным директором Amazon Джефом Безосом, которая планирует запустить в космос туристов к концу этого года, произвела 10-й по счету испытательный полет своей новой ракеты New Shepard вчера, в среду.

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Эта ракета, на борту которой отсутствовали пассажиры, зато находилось 8 научных экспериментов для НАСА, взмыла в небо с площадки космодрома, расположенного в Западном Техасе, США, в 15:08 GMT.



Через несколько минут полета капсула отделилась, как и планировалось, от ракеты и достигла максимальной высоты в 106 километров.



“Именно к этому мы и стремились в рамках этой миссии“, - сказала Ариан Корнелл (Ariane Cornell), астронавт компании Blue Origin и комментатор веб-трансляции этого запуска, которая велась фирмой.



Границей между Землей и космосом условно считается высота в 100 километров над поверхностью нашей планеты, известная как линия Кармана.

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Через 8 минут после старта было произведено включение всех двигателей ракеты и произведена управляемая вертикальная посадка обратно на Землю. Этот полет стал четвертым по счету для этого конкретного экземпляра ракеты и 10-м по счету тестовым полетом для модели New Shepard в целом.



Спустя несколько мгновений капсула мягко опустилась на Землю при помощи трех парашютов, подняв вокруг себя облако пыли.



Весь полет в общей сложности продолжался в течение 10 минут 15 секунд.



Впереди у компании еще немало испытательных полетов, однако первые полеты с пассажирами на борту могут быть начаты уже к концу этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin начнет продажу билетов для полета в космос.

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