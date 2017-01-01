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В Gmail появилось зачеркивание текста и скачивание письма

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Новые функции доступны в онлайн-версии.
В Gmail появились новые функции
В Gmail появились новые функции
Cnet

Компания Google объявила о запуске новой функциональности в сервисе электронной почты Gmail. В почтовом сервисе добавились такие возможности, как кнопки перечёркнутого текста, отмены и повтора, а также загрузки писем.

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Кнопки зачеркивания и отмены/повтора доступны в панели инструментов в окне написания письма. Кнопки отмены/повтора в виде хорошо знакомых всем стрелок разместились в левом углу, а перечёркнутая S для зачёркнутого текста — в правом.

Загрузка письма доступна по нажатию на кнопку «Ещё» (три вертикальных точки) в правом верхнем углу письма. Скачивание производится в формате .EML, который поддерживается многими другими почтовыми сервисами и клиентами. Такое письмо можно просматривать вместе с вложениями в сторонних клиентах.

Все эти новшества станут доступны в течение нескольких дней для пользователей сервиса Gmail.

Напомним, ранее в Gmail появилась возможность упоминания пользователей.

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Теги: Gmail, почта
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