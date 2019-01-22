Что ты почувствуешь в микроволновке?
Какие мифы о микроволновке развенчают ученые?
На канале Физика от Побединского появилось видео о том, как СВЧ излучение воздействует на организм. И что будет, если засунуть руку в микроволновку? Насколько опасно излучение мобильных телефонов? В этом выпуске ответили на все эти вопросы и даже рассчитали скорость света с помощью шоколадки.
Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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