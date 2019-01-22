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Что ты почувствуешь в микроволновке?

Комментариев: 1
Какие мифы о микроволновке развенчают ученые?
Что произойдет с нами в микроволновке?
Что произойдет с нами в микроволновке?
Скриншот видео

На канале Физика от Побединского появилось видео о том, как СВЧ излучение воздействует на организм. И что будет, если засунуть руку в микроволновку? Насколько опасно излучение мобильных телефонов? В этом выпуске ответили на все эти вопросы и даже рассчитали скорость света с помощью шоколадки.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: эксперименты, видео, микроволновка
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.01.2019, 16:38
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гость
Урод - писал статью. Физика у тебя была на ноль. Да? Придурок.
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