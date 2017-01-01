Названы лучшие смартфоны с селфи-камерами

В лидерах - Google и Samsung.

Какой смартфон делает лучшее селфи? dxomark.com

Компания DxO Labs, владеющая известным сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, начала тестировать не только основные, но и фронтальные камеры смартфонов.

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Для начала в рейтинг DxOMark Selfie попало 12 смартфонов, именно столько селфи-камер успели протестировать эксперты. Возглавили рейтинг смартфоны Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note 9. Оба смартфона набрали по 92 балла для селфи-камер.

Чисто по фотовозможностям Pixel 3 опережает Galaxy Note 9 — 99 баллов против 96. В вот по видео уверенно лидирует Galaxy Note 9 с 86 баллами, на втором месте находится Xiaomi Mi MIX 3 с 85 и только на третьем — Pixel 3 с 83 баллами.

Целиком рейтинг DxOMark Selfie сейчас такой: 1. Google Pixel 3 — 92 2. Samsung Galaxy Note 9 — 92 3. Xiaomi Mi MIX 3 — 84 4. Apple iPhone XS Max — 82 5. Samsung Galaxy S9 Plus — 81 6. Google Pixel 2 — 77 7. Huawei Mate 20 Pro — 75 8. Samsung Galaxy S8 — 73 9. Huawei P20 Pro — 72 10. Apple iPhone X — 71 11. Meitu V6 — 59 12. Intex Aqua Selfie — 22

Напомним, ранее были названы смартфоны с самой быстрой зарядкой.

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