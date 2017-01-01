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Создан новый тип дешевой памяти для небольших устройств

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Модули имеют меньшую контактную основу.
Демонстрационный стенд Lattice и Etron на базе платы EPC5-5G и RPC DRAM
Демонстрационный стенд Lattice и Etron на базе платы EPC5-5G и RPC DRAM
etron.com/

Тайваньская компания Etron Technology представила альтернативную архитектуру памяти DRAM (Dynamic Random-Access Memory – "динамическая память с произвольным доступом") – RPC DRAM (RPC – Reduced Pin Count). Она отличается уменьшенным числом контактов, при этом, как утверждают в компании, пропускная способность и емкость новых чипов сопоставимы с таковыми у памяти DDR4. По словам главы Etron Ники Лу(Nicky Lu), технология RPC DRAM позволит добиться уменьшения физических размеров и стоимости модулей памяти, что cделает ее подходящей для применения в разработке различных гаджетов и прочих компактных устройств.

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Архитектура RPC DRAM схожа с DDR3 или LPDDR3 с организацией X16, X32, X64, обеспечивает пропускную способность порядка 4,8 ГБ/сек, 9,6 ГБ/сек или 19,2 ГБ/сек соответственно и предусматривает наличие лишь 22 пинов. Регистры шины данных переключаются между адресным и командным режимами.

Etron также продемонстрировала разные варианты «упаковки» чипов. Самый компактный из них характеризуется размерами в 4,7 х 2 мм.

В настоящее время компания сотрудничает с Lattice Semiconductor, американским производителем программируемых логических схем (ПЛИС). В результате совместной работы компаниям удалось собрать демонстрационный образец на базе отладочной платы Lattice EPC5-5G и памяти Etron RPC DRAM. Lattice также обещает выпустить «серию эталонных платформ, которые позволят ускорить разработку с использованием технологии RPC» в первой половине 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo выпустила первый смартфон с памятью на 12 Гб.

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Теги: память
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