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Реинкарнация: Готовится к выпуску легендарная раскладушка RAZR

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На этот раз у нее будет гибкий экран.
Рендер раскладушки
Рендер раскладушки
uconnectpage.com

О том, что компания Lenovo, владеющая Motorola, готовит наследника RAZR V3 с гибким экраном, стало известно на прошлой неделе. Теперь мы можем узнать, как устройство будет выглядеть — Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала документ, описывающий дизайн складного смартфона.

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Новинка отсылает к легендарному предку не только названием, но и внешним видом. Корпус получит складной механизм, как у классических «раскладушек», а также дополнительный экран на внешней стороне. Внутри же вместо устаревшей комбинации клавиатуры и основного экрана будет большой гибкий дисплей, складывающийся посередине.

Еще одна знакомая черта - "подбородок" в нижней части корпуса, выступающий в разложенном состоянии.

Патент на телефон
Патент на телефон
gizmochina

Анонс смартфона может состояться на выставке MWC в конце февраля, а его примерная стоимость будет в районе 1500 долларов. Motorola RAZR станет конкурентом складному Samsung Galaxy X, который покажут на отдельной презентации 20 февраля. Стоимость последнего может достигать 2000 долларов — в этом случае компания Lenovo получит преимущество не только из-за ностальгии фанатов, но и по причине более «гуманной» ценовой политики. Правда, Motorola RAZR может стать эксклюзивом американского оператора Verizon — в таком случае купить его будет сложнее. 

Напомним, ранее сообщалось, что легендарную раскладушку Motorola RAZR хотят возродить.

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Теги: Motorola, раскладушка
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