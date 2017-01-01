Реинкарнация: Готовится к выпуску легендарная раскладушка RAZR

На этот раз у нее будет гибкий экран.

О том, что компания Lenovo, владеющая Motorola, готовит наследника RAZR V3 с гибким экраном, стало известно на прошлой неделе. Теперь мы можем узнать, как устройство будет выглядеть — Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала документ, описывающий дизайн складного смартфона.

Читай также: Старые модники: названы крутые телефоны начала 2000-х

Новинка отсылает к легендарному предку не только названием, но и внешним видом. Корпус получит складной механизм, как у классических «раскладушек», а также дополнительный экран на внешней стороне. Внутри же вместо устаревшей комбинации клавиатуры и основного экрана будет большой гибкий дисплей, складывающийся посередине.

Еще одна знакомая черта - "подбородок" в нижней части корпуса, выступающий в разложенном состоянии.

Патент на телефон gizmochina

Анонс смартфона может состояться на выставке MWC в конце февраля, а его примерная стоимость будет в районе 1500 долларов. Motorola RAZR станет конкурентом складному Samsung Galaxy X, который покажут на отдельной презентации 20 февраля. Стоимость последнего может достигать 2000 долларов — в этом случае компания Lenovo получит преимущество не только из-за ностальгии фанатов, но и по причине более «гуманной» ценовой политики. Правда, Motorola RAZR может стать эксклюзивом американского оператора Verizon — в таком случае купить его будет сложнее.

Напомним, ранее сообщалось, что легендарную раскладушку Motorola RAZR хотят возродить.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.