В IOS 12 нашли уязвимость, позволяющую взломать iPhone Xs

Теперь хакеры готовят полноценный джейлбрейк.

Не прошло и полгода с выхода iPhone Xs, как хакеры уже взломали смартфон.

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Китайские специалисты по безопасности Мин Чжэн и Сиалонг Бай опубликовали в Twitter доказательства POP-атаки на iPhone Xs и Xs Max под управлением iOS 12.1.2. Чжэн уже ранее показывал эксплойт для iPhone 6s.

Это доказывает, что в процессоре A12 Bionic есть уязвимость, благодаря которой возможен джейлбрейк. Осталось только дождаться, когда выпустят соответствующую утилиту.

Напомним, ранее сообщалось, что американские полицейские получили аппараты для взлома iPhone.

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